Миколаївські бадмінтоністи на чемпіонаті U-19, фото: Федерація бадмінтону Миколаївскої області

Миколаївські спортсмени стали призерами та переможцями чемпіонату України з бадмінтону у Києві.

Про це повідомляється на сторінці Федерації бадмінтону Миколаївської області.

Чемпіонат серед молоді 2006 року народження та молодших тривав з 6 по 9 серпня.

Миколаївські бадмінтоністи на чемпіонаті U-19, фото: Федерація бадмінтону Миколаївскої області Миколаївські бадмінтоністи на чемпіонаті U-19, фото: Федерація бадмінтону Миколаївскої області

За результатами змагань миколаївські бадмінтоністи вибороли нагороди найвищого ґатунку:

Іван Царегородцев, чоловіча одиночна категорія

Владислав Кунін/Іван Царегородцев, чоловіча парна категорія

Владислав Кунін/Ярослава Ванцаровська, змішана парна категорія

Владислав Кунін, чоловіча одиночна категорія

Марія Корягіна, жіноча одиночна категорія

Ярослава Ванцаровська/Марія Корягіна, жіноча парна категорія

Владислав Степанченко (Миколаїв)/Данііл Седов (Дніпро), чоловіча парна категорія.

Нагадаємо, миколаївська спортсменка Валерія Перемета у складі збірної України вийшла у фінал Олімпійських ігор — 2024 в змаганнях з художньої гімнастики в групових вправах.