Миколаївські спортсмени стали призерами та переможцями чемпіонату України з бадмінтону у Києві.
Про це повідомляється на сторінці Федерації бадмінтону Миколаївської області.
Чемпіонат серед молоді 2006 року народження та молодших тривав з 6 по 9 серпня.
За результатами змагань миколаївські бадмінтоністи вибороли нагороди найвищого ґатунку:
Нагадаємо, миколаївська спортсменка Валерія Перемета у складі збірної України вийшла у фінал Олімпійських ігор — 2024 в змаганнях з художньої гімнастики в групових вправах.
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Миколаївські спортсмени стали призерами та переможцями чемпіонату України з бадмінтону у Києві.
Про це повідомляється на сторінці Федерації бадмінтону Миколаївської області.
Чемпіонат серед молоді 2006 року народження та молодших тривав з 6 по 9 серпня.
За результатами змагань миколаївські бадмінтоністи вибороли нагороди найвищого ґатунку:
Нагадаємо, миколаївська спортсменка Валерія Перемета у складі збірної України вийшла у фінал Олімпійських ігор — 2024 в змаганнях з художньої гімнастики в групових вправах.