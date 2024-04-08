Спортсмени на Чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Фото: ОВА

З 4-7 квітня у Тернополі проходив чемпіонат України з греко-римської боротьби серед спортсменів до 17 років.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Миколаївські спорсмени. Фото: ОВА Миколаївські спорсмени. Фото: ОВА

Зазначається, що змагання є відбірковим турніром до чемпіонату Європи U-17, який проходитиме влітку, у сербському місті Новий Сад.

Команду Миколаївської області представляли дев'ять спортсменів — Данило Максимишин, Максут Султанов, Денис Середин, Денис Моргун, Євген Богдан, Сергій Ярченко, Єгор Переута, Ігор Топчий та Владислав Тодорашко.

За підсумками змагань миколаївські борці вибороли три нагороди:

Максут Султанов виборов золоту нагороду та місце в складі збірної на чемпіонат Європи у ваговій категорії 51 кілограмів:

виборов золоту нагороду та місце в складі збірної на чемпіонат Європи у ваговій категорії 51 кілограмів: Данило Максимишин виборов срібну нагороду у ваговій категорії 48 кілограмів:

виборов срібну нагороду у ваговій категорії 48 кілограмів: Євген Богдан виборов бронзову нагороду у ваговій категорії 71 кілограмів.

Раніше повідомлялось, що миколаївський спортсмен Андрій Косов став бронзовим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби, що проходив у місті Бішкек (Киргистан).