З 4-7 квітня у Тернополі проходив чемпіонат України з греко-римської боротьби серед спортсменів до 17 років.
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
Зазначається, що змагання є відбірковим турніром до чемпіонату Європи U-17, який проходитиме влітку, у сербському місті Новий Сад.
Команду Миколаївської області представляли дев'ять спортсменів — Данило Максимишин, Максут Султанов, Денис Середин, Денис Моргун, Євген Богдан, Сергій Ярченко, Єгор Переута, Ігор Топчий та Владислав Тодорашко.
За підсумками змагань миколаївські борці вибороли три нагороди:
Раніше повідомлялось, що миколаївський спортсмен Андрій Косов став бронзовим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби, що проходив у місті Бішкек (Киргистан).
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З 4-7 квітня у Тернополі проходив чемпіонат України з греко-римської боротьби серед спортсменів до 17 років.
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
Зазначається, що змагання є відбірковим турніром до чемпіонату Європи U-17, який проходитиме влітку, у сербському місті Новий Сад.
Команду Миколаївської області представляли дев'ять спортсменів — Данило Максимишин, Максут Султанов, Денис Середин, Денис Моргун, Євген Богдан, Сергій Ярченко, Єгор Переута, Ігор Топчий та Владислав Тодорашко.
За підсумками змагань миколаївські борці вибороли три нагороди:
Раніше повідомлялось, що миколаївський спортсмен Андрій Косов став бронзовим призером чемпіонату світу з греко-римської боротьби, що проходив у місті Бішкек (Киргистан).