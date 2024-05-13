З 7 по 10 травня у Вінниці відбувся чемпіонат України з марафону, присвяченого пам’яті воїна-спортсмена Ігоря Присяжнюка, з веслування на байдарках і каное.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Зазначається, що миколаївські спортсмени вибороли низку нагород:
Тренери — Лариса Ніколаєва, Євген Ніколаєв, Анатолій Затуливітер, Олександр Шевченко, Галина Затуливітер, Максим Дмитрієв, Віталій Цуркан та Сергій Левченко.
Нагадаємо, спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.
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З 7 по 10 травня у Вінниці відбувся чемпіонат України з марафону, присвяченого пам’яті воїна-спортсмена Ігоря Присяжнюка, з веслування на байдарках і каное.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Зазначається, що миколаївські спортсмени вибороли низку нагород:
Тренери — Лариса Ніколаєва, Євген Ніколаєв, Анатолій Затуливітер, Олександр Шевченко, Галина Затуливітер, Максим Дмитрієв, Віталій Цуркан та Сергій Левченко.
Нагадаємо, спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.