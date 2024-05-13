Миколаївські спорсмени. Фото: Миколаївська міська рада

З 7 по 10 травня у Вінниці відбувся чемпіонат України з марафону, присвяченого пам’яті воїна-спортсмена Ігоря Присяжнюка, з веслування на байдарках і каное.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Миколаївські спортсмени здобули медалі на чемпіонаті України з веслування. Фото: Миколаївська міська рада Миколаївські спортсмени здобули медалі на чемпіонаті України з веслування. Фото: Миколаївська міська рада

Зазначається, що миколаївські спортсмени вибороли низку нагород:

Дмитро Деревінський — 1 місце С-1 19 кілометрів;

— 1 місце С-1 19 кілометрів; Дмитро Чернецький — 1 місце С-2 19 кілометрів;

— 1 місце С-2 19 кілометрів; Рустам Коваленко — 2 місце С-2 15,4 кілометра;

— 2 місце С-2 15,4 кілометра; Данило Горбенко — 2 місце С-2 15,4 кілометра;

— 2 місце С-2 15,4 кілометра; Катерина Гончар — 2 місце К-1 3,4 кілометра;

— 2 місце К-1 3,4 кілометра; Іван Клопов — 2 місце К-2 29,8 км та 4 місце К-1 3,4 кілометра.

Тренери — Лариса Ніколаєва, Євген Ніколаєв, Анатолій Затуливітер, Олександр Шевченко, Галина Затуливітер, Максим Дмитрієв, Віталій Цуркан та Сергій Левченко.

Нагадаємо, спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.