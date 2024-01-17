Спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.

Про це на брифінгу розповів начальник управління молоді та спорту Миколаївської ОВА Михайло Ніколаєв.

— В цілому наші спортсмени вибороли 367 медалей різного гатунку, різних рівнів змагань: від всеукраїнських до регіональних та враховуючи чемпіонати світу з олімпійських та не олімпійських видів спорту, — сказав він.

начальник управління молоді та спорту Миколаївської ОВА Михайло Ніколаєв, фото «НикВести»

Михайло Ніколаєв відзначив, що миколаївські спортсмени виступають на усіх рівнях, від учнівського до ветеранського.

— Ми багато команд відправили на чемпіонати України саме з ветеранського спорту, також на всесвітніх «Іграх нескорених» наші два спортсмени були призерами, — розповів начальник управління.

Він також наголосив, що у 2024 році двоє миколаївських спортсменів мають шанси отримати олімпійські ліцензії.

— Коновалова Данило, який у 2023 році виграв «Європейські ігри — ІІІ», та Аліна Полозюк, яка є лідером всеукраїнського рейтингу з фехтування, — зазначив Михайло Ніколаєв.

Миколаївський стрибун у воду, майстер спорту України Данило Коновалов Миколаївська рапіристка Аліна Полозюк

Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проекту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.

Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.

Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.

Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.

У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.