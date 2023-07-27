Миколаївська спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Стало відомо, що чемпіонат Європи з важкої атлетики проходив серед юніорів та молоді до 23 років.

Зазначається, що миколаївська спортсменка здобула срібну медаль піднявши у сумі 165 кілограмів.

«У ваговій категорії 49 кілограмів Руслана Кузікова посіла друге місце піднявши 93 кг у поштовху, а в ривку, з результатом 72 кг, посіла четверте місце», — йдеться в повідомленні.

Варто додати, що останні за останні п'ятнадцять років в змаганнях з важкої атлетики в Миколаївській області таких досягнень не було.

Нагадаємо, Миколаївська спортсменка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан перемогла на Чемпіонаті світу-2023 з фехтування в Мілані представницю РФ Анну Смирнову, яка виступала під нейтральним прапором.