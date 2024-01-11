На Миколаївщині амбасадорами проєкту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» стали спортсменки Руслана Кузікова та Аліна Полозюк. Проєкт триває з грудня 2023 до червня 2024 року.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що під час війни важливо створювати всі умови, щоб українські діти мали можливість займатися фізичною активністю та розвиватися у різних видах спорту.
На цьому у своєму відеозверненні наголосила майстерка спорту України міжнародного класу з важкої атлетики, срібна призерка Чемпіонату Європи 2023 року, чемпіонка України з важкої атлетики 2023 року у ваговій категорії 49 кілограмів Руслана Кузікова.
Також, амбасадоркою цього проєкту у Миколаївській області стала майстер спорту України міжнародного класу з фехтування (рапіра), бронзова призерка чемпіонату Європи з фехтування (командні змагання) 2023 року, чемпіонка України з фехтування, лідер Всеукраїнського рейтингу фехтувальників у розділі жінки (рапіра) Аліна Полозюк.
Станом на 11 січня дівчина продовжує боротьбу за ліцензію для участі у літніх Олімпійських іграх 2024 року.
«Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — масштабний президентський проєкт, участь якому є чудовою можливістю відволікатися від негативних явищ та створити атмосферу спортивного свята під час проведення спортивних ліг серед учнів всієї країни. Саме тому я вирішила стати амбасадором цих змагань в межах Миколаївщини», — говорить спортсменка.
Основна мета проєкту — залучення школярів до фізичного розвитку, формування у них лідерських якостей через спорт та можливість самовиразитися. Також важливим є психоемоційна підтримка та налагодження соціальних контактів.
Вони змагатимуться в обраному із пʼяти видів спорту — футзал, волейбол, баскетбол, черлідинг та спортивне орієнтування.
Нагадаємо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.
Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.
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На Миколаївщині амбасадорами проєкту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» стали спортсменки Руслана Кузікова та Аліна Полозюк. Проєкт триває з грудня 2023 до червня 2024 року.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що під час війни важливо створювати всі умови, щоб українські діти мали можливість займатися фізичною активністю та розвиватися у різних видах спорту.
На цьому у своєму відеозверненні наголосила майстерка спорту України міжнародного класу з важкої атлетики, срібна призерка Чемпіонату Європи 2023 року, чемпіонка України з важкої атлетики 2023 року у ваговій категорії 49 кілограмів Руслана Кузікова.
Також, амбасадоркою цього проєкту у Миколаївській області стала майстер спорту України міжнародного класу з фехтування (рапіра), бронзова призерка чемпіонату Європи з фехтування (командні змагання) 2023 року, чемпіонка України з фехтування, лідер Всеукраїнського рейтингу фехтувальників у розділі жінки (рапіра) Аліна Полозюк.
Станом на 11 січня дівчина продовжує боротьбу за ліцензію для участі у літніх Олімпійських іграх 2024 року.
«Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — масштабний президентський проєкт, участь якому є чудовою можливістю відволікатися від негативних явищ та створити атмосферу спортивного свята під час проведення спортивних ліг серед учнів всієї країни. Саме тому я вирішила стати амбасадором цих змагань в межах Миколаївщини», — говорить спортсменка.
Основна мета проєкту — залучення школярів до фізичного розвитку, формування у них лідерських якостей через спорт та можливість самовиразитися. Також важливим є психоемоційна підтримка та налагодження соціальних контактів.
Вони змагатимуться в обраному із пʼяти видів спорту — футзал, волейбол, баскетбол, черлідинг та спортивне орієнтування.
Нагадаємо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.
Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.
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