Миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримає грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.

Про це пише Миколаївська обласна державна адміністрація.

З 21 червня по 2 липня 2023 року у Кракові-Малопольська проходили III Європейські ігри.

Повідомляється, що спортсмен Данило Коновалов здобув дві золоті медалі для Миколаївщини – у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна та змішаних командних стрибках.

— Нагорода у змішаних командних стрибках – історична. Це перше європейське золото в історії України у змішаних командних стрибках. Вітаємо спортсменів, пишаємось та зичимо нових звитяг, — каже перший заступник начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, який нещодавно став профільним заступником начальника військової адміністрації у галузі фізичної культури та спорту.

Варто додати, що медаль у синхронних стрибках дозволила збірній України очолити медальний залік турніру зі стрибків у воду.

Нагадаємо, Миколаївські спортсмени вибороли низку медалей на чемпіонаті України з велоспорту на треку, який відбувся з 12 по 16 липня у Львові.