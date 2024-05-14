Миколаївські спорсмени.Фото: Миколаївська ОВА

Спортсмени з Миколаєва здобули золоті нагороди на літній Універсіаді України з легкоатлетики.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Зазначається, що XIX літня Універсіада України з легкої атлетики проходила з 11 по 12 травня у Білій Церкві.

Миколаївські спортсмени Нікіта Колосович, Андрій Василевський, Юрій Грипіч та Іван Ахмедов здобули командне «золото» в естафетному бігу 4х100 метрів, подолавши дистанцію з результатом за 42.59 секунд.

Крім того, золоту медаль виборов Андрій Василевський у бігу на 110 метрів з бар'єрами за 14.52 секунд

Тренують спортсменів Ірина Шаповалова, Олександра Олійник, Юрій Грицак, Іван Гриник.

Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті України з боксу серед учнів, що відбувся у Білій Церкві. Чемпіонат проходив з 5 по 9 березня, на честь пам’яті захисника України Олександра Марченка.