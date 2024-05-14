Спортсмени з Миколаєва здобули золоті нагороди на літній Універсіаді України з легкоатлетики.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Зазначається, що XIX літня Універсіада України з легкої атлетики проходила з 11 по 12 травня у Білій Церкві.
Миколаївські спортсмени Нікіта Колосович, Андрій Василевський, Юрій Грипіч та Іван Ахмедов здобули командне «золото» в естафетному бігу 4х100 метрів, подолавши дистанцію з результатом за 42.59 секунд.
Крім того, золоту медаль виборов Андрій Василевський у бігу на 110 метрів з бар'єрами за 14.52 секунд
Тренують спортсменів Ірина Шаповалова, Олександра Олійник, Юрій Грицак, Іван Гриник.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті України з боксу серед учнів, що відбувся у Білій Церкві. Чемпіонат проходив з 5 по 9 березня, на честь пам’яті захисника України Олександра Марченка.
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Спортсмени з Миколаєва здобули золоті нагороди на літній Універсіаді України з легкоатлетики.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Зазначається, що XIX літня Універсіада України з легкої атлетики проходила з 11 по 12 травня у Білій Церкві.
Миколаївські спортсмени Нікіта Колосович, Андрій Василевський, Юрій Грипіч та Іван Ахмедов здобули командне «золото» в естафетному бігу 4х100 метрів, подолавши дистанцію з результатом за 42.59 секунд.
Крім того, золоту медаль виборов Андрій Василевський у бігу на 110 метрів з бар'єрами за 14.52 секунд
Тренують спортсменів Ірина Шаповалова, Олександра Олійник, Юрій Грицак, Іван Гриник.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті України з боксу серед учнів, що відбувся у Білій Церкві. Чемпіонат проходив з 5 по 9 березня, на честь пам’яті захисника України Олександра Марченка.