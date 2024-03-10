Миколаївські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті України з боксу серед учнів, що відбувся у Білій Церкві.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Зазначимо, чемпіонат проходив з 5 по 9 березня, на честь пам’яті захисника України Олександра Марченка.
Ярослав Леньков, вихованець Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1, здобув «золото» на чемпіонаті України серед учнів. Підготував спортсмена тренер Віталій Волков.
Амід Велієв, вихованець спеціалізованої дитячо-юнацька школи олімпійського резерву №6 здобув «срібло». Підготував спортсмена – Володимир Букалов.
Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проєкту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.
Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.
Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.
Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.
У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.
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Миколаївські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті України з боксу серед учнів, що відбувся у Білій Церкві.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Зазначимо, чемпіонат проходив з 5 по 9 березня, на честь пам’яті захисника України Олександра Марченка.
Ярослав Леньков, вихованець Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1, здобув «золото» на чемпіонаті України серед учнів. Підготував спортсмена тренер Віталій Волков.
Амід Велієв, вихованець спеціалізованої дитячо-юнацька школи олімпійського резерву №6 здобув «срібло». Підготував спортсмена – Володимир Букалов.
Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проєкту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.
Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.
Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.
Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.
У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.