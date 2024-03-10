Миколаївські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті України з боксу

Миколаївські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті України з боксу серед учнів, що відбувся у Білій Церкві.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Зазначимо, чемпіонат проходив з 5 по 9 березня, на честь пам’яті захисника України Олександра Марченка.

Ярослав Леньков, вихованець Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1, здобув «золото» на чемпіонаті України серед учнів. Підготував спортсмена тренер Віталій Волков.

Амід Велієв, вихованець спеціалізованої дитячо-юнацька школи олімпійського резерву №6 здобув «срібло». Підготував спортсмена – Володимир Букалов.

Нагадаємо, дві спортсменки на Миколаївщині стали амбасадорами проєкту «Всеукраїнські шкільні ліги пліч-о-пліч» — Руслана Кузікова та Аліна Полозюк.

Зазначимо, що Аліна Полозюк виборола першість на Кубку України з фехтування на рапірах, що проходив у Львові 27 січня 2023 року.

Також у жовтні 2023 року Аліна Полозюк завоювала золото на турнірі серії Сателіт в турецькому Стамбулі. Для 21-річної фехтувальниці це перша перемога на змаганнях такого рівня.

Раніше спортсменка з важкої атлетики Руслана Кузікова здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи, який проходив з 26 липня по 3 серпня в Бухаресті.

У свою чергу миколаївський чемпіон Данило Коновалов отримав грошову винагороду за спортивні перемоги. Зазначається, що нагорода становить сто тисяч гривень.