20-летняя спротсменка Алина Полозюк из Николаева завоевала первенство на Кубке Украины по фехтованию на рапирах, проходившем во Львове 27 января.

Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины.

Победителями Кубка стали Алина Полозюк (тренеры Лариса Павленко, Маргарита Сопинская) и 33-летний львовянин Клод Юнес (тренер Сергей Гаравский).

Алина Полозюк выиграла пять из шести боев на групповой стадии и под пятым номером стартовала в туре прямого выбывания, где провела еще четыре победных поединка, в том числе полуфинальный против Екатерины Ченцовой (15:13) и решающий за золото, судьбу которого определил один укол против Анны Тараненко (15:14).

Второе место занял столичный рапирист Андрей Погребняк.

Третье место разделили львовянин Даниил Гойда и Владислав Скалий из Николаева, которые в своих полуфиналах уступили соответственно Погребняку (7:15) и Юнесу (9:15).

Напомним, николаевская рапиристка Ольга Калкутина в составе сборной Украины вошла в четверку сильнейших на Кубке мира среди юниорок.

Также сообщалось, что за 2022 год воспитанники николаевских спортивных школ завоевали 24 награды на топовых международных соревнованиях.