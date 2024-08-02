Миколаївські стрибуни у воду Олег Колодій та Данило Коновалов, фото: Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради / Facebook

Миколаївські стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій виступили у фіналі Олімпіади-2024 у Парижі сьогодні, 2 серпня.

Вони взяли участь у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна та зайняли сьому позицію, пишуть «НикВести». Їх результат склав 348.27 бала.

Виступ Олега Колодія та Данила Коновалова на Олімпіаді-2024 2 серпня 2024 року, скриншот з відеотрансляції «Суспільне.Спорт»

Перемогу здобули представники Китаю Лун Даої та Ван Цзунюань, набравши 446,10 бала.

Варто зазначити, що на чемпіонаті Європи в червні Данило Коновалов та Олег Колодій також посіли сьоме місце.

Читайте добірку «НикВести» про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини цьогоріч, а також де і коли дивитись усі їх виступи.

З моменту початку Олімпіади-2024 в змаганнях вже встигла взяти участь низка миколаївських спортсменів. 18-річний миколаївський спортсмен Олексій Середа у фіналі змагань з синхронних стрибків з 10-метрової вишки зайняв пʼяте місце.

А миколаївська стрибунка у воду Ксенія Байло у дуеті зі спортсменкою Софією Ліскун зайняли сьоме місце на Олімпійських Іграх в Парижі у синхронних стрибках з 10-метрового трампліна.

На Олімпійських іграх 29 липня у фехтуванні також пройшли змагання у шаблі у жінок. У вирішальному бою за бронзу в змаганні перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан.