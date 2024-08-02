Миколаївські стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій виступили у фіналі Олімпіади-2024 у Парижі сьогодні, 2 серпня.
Вони взяли участь у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна та зайняли сьому позицію, пишуть «НикВести». Їх результат склав 348.27 бала.
Перемогу здобули представники Китаю Лун Даої та Ван Цзунюань, набравши 446,10 бала.
Варто зазначити, що на чемпіонаті Європи в червні Данило Коновалов та Олег Колодій також посіли сьоме місце.
Читайте добірку «НикВести» про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини цьогоріч, а також де і коли дивитись усі їх виступи.
З моменту початку Олімпіади-2024 в змаганнях вже встигла взяти участь низка миколаївських спортсменів. 18-річний миколаївський спортсмен Олексій Середа у фіналі змагань з синхронних стрибків з 10-метрової вишки зайняв пʼяте місце.
А миколаївська стрибунка у воду Ксенія Байло у дуеті зі спортсменкою Софією Ліскун зайняли сьоме місце на Олімпійських Іграх в Парижі у синхронних стрибках з 10-метрового трампліна.
На Олімпійських іграх 29 липня у фехтуванні також пройшли змагання у шаблі у жінок. У вирішальному бою за бронзу в змаганні перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан.
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Миколаївські стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій виступили у фіналі Олімпіади-2024 у Парижі сьогодні, 2 серпня.
Вони взяли участь у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна та зайняли сьому позицію, пишуть «НикВести». Їх результат склав 348.27 бала.
Перемогу здобули представники Китаю Лун Даої та Ван Цзунюань, набравши 446,10 бала.
Варто зазначити, що на чемпіонаті Європи в червні Данило Коновалов та Олег Колодій також посіли сьоме місце.
Читайте добірку «НикВести» про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини цьогоріч, а також де і коли дивитись усі їх виступи.
З моменту початку Олімпіади-2024 в змаганнях вже встигла взяти участь низка миколаївських спортсменів. 18-річний миколаївський спортсмен Олексій Середа у фіналі змагань з синхронних стрибків з 10-метрової вишки зайняв пʼяте місце.
А миколаївська стрибунка у воду Ксенія Байло у дуеті зі спортсменкою Софією Ліскун зайняли сьоме місце на Олімпійських Іграх в Парижі у синхронних стрибках з 10-метрового трампліна.
На Олімпійських іграх 29 липня у фехтуванні також пройшли змагання у шаблі у жінок. У вирішальному бою за бронзу в змаганні перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан.