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На Олімпійських іграх 2024 року в Парижі Україну представлятимуть 140 спортсменів.

Про це повідомив президент НОК України Вадим Гутцайт на пресконференції.

Вадим Гуцайт зазначив, що українські спортсмени будуть представлені майже в усіх видах спорту, за винятком ігрових. Особливо було підкреслено участь збірної з футболу, яка вперше за час незалежності України виступить на Олімпіаді.

— В цьому році ми вже маємо 124 ліцензії, які охоплюють140 спортсменів, що братимуть участь в Олімпійських іграх. Відбір на Олімпіаду завершено, і Україна має остаточні 124 ліцензії, — зазначив Вадим Гутцайт.

Це найменша кількість українських спортсменів в історії участі країни в Олімпіадах. До цього, найменше представництво було на Іграх у Токіо у 2021 році — 155 спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри 2024 року відбудуться з 26 липня по 11 серпня. Крім того, на Олімпіаду-2024 поїдуть 9 «нейтральних» спортсменів з РФ, які підтримують війну.