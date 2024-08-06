Українська збірна з веслування на байдарках-четвірках. Фото з порталу Веслування України

6 серпня на Олімпійських іграх у Парижі пройшла чвертьфіналу змагань з веслування байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів. Українська збірна, у складі якої миколаївський спортсмен Олег Кухарик, пройшла в півфінал.

Змагання транслювали наживо в ефірі «Суспільне.Спорт», пишуть «НикВести».

Українська збірна фінішувала пʼятою, випередивши збірні Литви та Китаю з часом 1:21.09.

Результати змагань. Скриншот з трансляції

Окрім миколаївського спортсмена в числі збірної з веслування на байдарках-четвірках Україну представили Ігор Трунов, Дмитро Даниленко та Івана Семикін.

Півфінал пройде 8 серпня о 12:50.

Варто зазначити, що Україна вперше за 28 років взяла участь у заїзді в чоловічій байдарці-четвірці на Олімпійських іграх.

Миколаївські спортсмени в Олімпіаді-2024

Цьогоріч у Парижі проходять Олімпійські ігри-2024. «НикВести» підготували добірку про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини, а також де і коли дивитись усі їх виступи.

З моменту початку Олімпіади в змаганнях вже встигла взяти участь низка миколаївських спортсменів. 18-річний миколаївський спортсмен Олексій Середа у фіналі змагань з синхронних стрибків з 10-метрової вишки зайняв пʼяте місце.

А миколаївська стрибунка у воду Ксенія Байло у дуеті зі спортсменкою Софією Ліскун зайняли сьоме місце на Олімпійських Іграх в Парижі у синхронних стрибках з 10-метрового трампліна. А миколаївські стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій взяли участь у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна та зайняли сьому позицію.

На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до золота у командному турнірі.

Таким чином Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши золото командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024.