6 серпня на Олімпійських іграх у Парижі пройшла чвертьфіналу змагань з веслування байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів. Українська збірна, у складі якої миколаївський спортсмен Олег Кухарик, пройшла в півфінал.
Змагання транслювали наживо в ефірі «Суспільне.Спорт», пишуть «НикВести».
Українська збірна фінішувала пʼятою, випередивши збірні Литви та Китаю з часом 1:21.09.
Окрім миколаївського спортсмена в числі збірної з веслування на байдарках-четвірках Україну представили Ігор Трунов, Дмитро Даниленко та Івана Семикін.
Півфінал пройде 8 серпня о 12:50.
Варто зазначити, що Україна вперше за 28 років взяла участь у заїзді в чоловічій байдарці-четвірці на Олімпійських іграх.
Цьогоріч у Парижі проходять Олімпійські ігри-2024. «НикВести» підготували добірку про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини, а також де і коли дивитись усі їх виступи.
З моменту початку Олімпіади в змаганнях вже встигла взяти участь низка миколаївських спортсменів. 18-річний миколаївський спортсмен Олексій Середа у фіналі змагань з синхронних стрибків з 10-метрової вишки зайняв пʼяте місце.
А миколаївська стрибунка у воду Ксенія Байло у дуеті зі спортсменкою Софією Ліскун зайняли сьоме місце на Олімпійських Іграх в Парижі у синхронних стрибках з 10-метрового трампліна. А миколаївські стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій взяли участь у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна та зайняли сьому позицію.
На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до золота у командному турнірі.
Таким чином Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши золото командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024.
|
Слухайте, ну це вже занадтоДмитро Удовицький
|
|
Миколаїв без бар‘єрів — поки лише словаЮрій Степанець
|
|
Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
|
6 серпня на Олімпійських іграх у Парижі пройшла чвертьфіналу змагань з веслування байдарці-четвірці на дистанції 500 метрів. Українська збірна, у складі якої миколаївський спортсмен Олег Кухарик, пройшла в півфінал.
Змагання транслювали наживо в ефірі «Суспільне.Спорт», пишуть «НикВести».
Українська збірна фінішувала пʼятою, випередивши збірні Литви та Китаю з часом 1:21.09.
Окрім миколаївського спортсмена в числі збірної з веслування на байдарках-четвірках Україну представили Ігор Трунов, Дмитро Даниленко та Івана Семикін.
Півфінал пройде 8 серпня о 12:50.
Варто зазначити, що Україна вперше за 28 років взяла участь у заїзді в чоловічій байдарці-четвірці на Олімпійських іграх.
Цьогоріч у Парижі проходять Олімпійські ігри-2024. «НикВести» підготували добірку про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини, а також де і коли дивитись усі їх виступи.
З моменту початку Олімпіади в змаганнях вже встигла взяти участь низка миколаївських спортсменів. 18-річний миколаївський спортсмен Олексій Середа у фіналі змагань з синхронних стрибків з 10-метрової вишки зайняв пʼяте місце.
А миколаївська стрибунка у воду Ксенія Байло у дуеті зі спортсменкою Софією Ліскун зайняли сьоме місце на Олімпійських Іграх в Парижі у синхронних стрибках з 10-метрового трампліна. А миколаївські стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій взяли участь у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна та зайняли сьому позицію.
На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до золота у командному турнірі.
Таким чином Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши золото командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024.