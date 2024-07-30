Миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Фото: Getty Images

Миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан прокоментувала завоювання бронзи Парижу-2024.

Спортсменка в коментарі «Суспільне Спорт» розповіла, що присвятила цю медаль захисникам і захисницям країни, а також тим загиблим спортсменам.

Вона зазначила, що незалежно від кольору медалі, для неї ця вона має особливе значення.

Сриншот з stories в Instagram-аккаунті Ольги Халан

— Яка б медаль не була, вона для мене золота. Бо те через що ми проходимо, через що проходить кожен спортсмен, який тут представляє нашу країну... Це не передати просто. Це дуже важко. Не знаю, що я зробила. Я присвячую це всій Україні, друзі, це вам. Присвячую це нашим захисникам і захисницям. Я присвячую це тим спортсменам, які не можуть сюди приїхати, бо їх вбила Росія, – сказала вона.

Під час інтерв’ю Харлан також розповіла про свою мотивацію для камбеку в змаганнях проти кореянки:

— Я українка. У нас є сили, у нас завжди будуть сили. Ми завжди будемо боротися, – сказала вона.

В Instagram Ольга Харлан подякувала всім за підтримку та привітання. Вона додала, що 3 серпня вона буде виступати у командних змаганнях:

— Я всім, всім, всім дякую за підтримку, привітання, переживання! Ви неймовірні, завтра всім відповім трішки втомилась, але немає часу для розслаблення. 3 серпня у нас командні! Ця медаль для тебе, Україно, – написала Ольга Харлан.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх 2024 у Парижі у понеділок, 29 липня, в змаганні у шаблі серед жінок, перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Вона переграла південнокорейську суперницю Чой Себін з рахунком 15:14.

До цього українка пройшла Сихому Фукусіму з Японії (15:9), Аанну Башту ексросіянку з Азербайджану (15:6) та Анну Мартон із Угорщини (15:7).

У півфіналі Харлан програла другому номеру світового рейтингу та першій сіяній змагань француженці Сарі Бальцер (7:15).

Для Харлан це п'ята олімпійська нагорода у кар'єрі та перша українська медаль на нинішній Олімпіаді.

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