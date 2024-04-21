Миколаївський боксер Дерев'янченко розгромив суперника, фото: Golden Boy

В ніч з 20 на 21 квітня в Брукліні, Нью-Йорк (США), миколаївський боксер Сергій Дерев'янченко (14-5, 10 KO) переміг американця Вон Александера (18-10-1, 11 KO) за одноголосним рішенням суддів.

Про це повідомляє Чемпіон.

Сергій Дерев'янченко домінував у рингу весь поєдинок: боксери пройшли всю дистанцію бою (10 раундів). Усі три судді віддали перемогу українцю в кожному з раундів — 100:89.

«Сергій Дерев'янченко активніше провів поєдинок, протягом бою діяв агресивніше, гарно комбінував і не залишив супернику жодного шансу, американець шукав свій шанс переважно в ударах по корпусу», – йдеться у повідомленні.

Вон Александер побував у нокдауні наприкінці 8-го раунду після удару від Сергія Дерев'янченко по корпусу, однак достроково завершити бій не вдалося.

Нагадаємо, миколаївський боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко (14-5, 10 КО) офіційно повернувся на ринг минулого року.