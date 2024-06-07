Миколаївська спорсмени. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївська спортсменка Ксенія Білявська виборола «бронзу» на Чемпіонаті України з боксу.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що з 26 травня до 3 червня у селі Бояни Чернівецької області тривав Чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат на честь Повітряних сил ЗСУ. Також у змаганнях взяли участь спортсмени з різних регіонів України.

У результаті змагань вихованка ДЮСШ з єдиноборств Ксенія Білявська посіла 3 місце.

Тренує спортсменку Максим Фатич.

Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті України з боксу серед учнів, що відбувся у Білій Церкві. Чемпіонат проходив з 5 по 9 березня, на честь пам’яті захисника України Олександра Марченка.