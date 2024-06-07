Миколаївська спортсменка Ксенія Білявська виборола «бронзу» на Чемпіонаті України з боксу.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що з 26 травня до 3 червня у селі Бояни Чернівецької області тривав Чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат на честь Повітряних сил ЗСУ. Також у змаганнях взяли участь спортсмени з різних регіонів України.
У результаті змагань вихованка ДЮСШ з єдиноборств Ксенія Білявська посіла 3 місце.
Тренує спортсменку Максим Фатич.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті України з боксу серед учнів, що відбувся у Білій Церкві. Чемпіонат проходив з 5 по 9 березня, на честь пам’яті захисника України Олександра Марченка.
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Миколаївська спортсменка Ксенія Білявська виборола «бронзу» на Чемпіонаті України з боксу.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що з 26 травня до 3 червня у селі Бояни Чернівецької області тривав Чемпіонат України з боксу серед юнаків та дівчат на честь Повітряних сил ЗСУ. Також у змаганнях взяли участь спортсмени з різних регіонів України.
У результаті змагань вихованка ДЮСШ з єдиноборств Ксенія Білявська посіла 3 місце.
Тренує спортсменку Максим Фатич.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули дві медалі на чемпіонаті України з боксу серед учнів, що відбувся у Білій Церкві. Чемпіонат проходив з 5 по 9 березня, на честь пам’яті захисника України Олександра Марченка.