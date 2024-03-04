Українська збірна. Фото: Олександр Порхун.

Національна збірна України вперше вирушила на чемпіонат Військово-повітряних Сил США. Серед 30 учасників також є мешканець Миколаєва.

Про це повідомляється на офіційній сторінці української команди Invictus Games у Facebook.

Міжнародні спортивні змагання поранених військовослужбовців та ветеранів війни відбудуться з 4 по 16 березня у місті Лас-Вегас, США.

Кожен з представників збірної – це діючий військовослужбовець або ветеран, який отримав важкі поранення під час участі у бойових діях. Серед списку учасників також є 28-річний Павло Слизький – військовослужбовець СБУ з Миколаївської області, який у червні 2022 року отримав поранення обличчя, ніг та верхньої частини тіла під час бойових дій у Луганській області.

«Довго лежав у шпиталі, а після виписки період реабілітації проходив складно. Доводилось пересилювати себе багато в чому, але дякуючи висококваліфікованим спеціалістам і реабілітологам, вийшло відновитись майже на максимум. Я знав, що у мене є велика підтримка. Але допомога була непотрібною. Мене напружує жалість і опіка. Після отримання поранення мене мотивують займатися спортом хлопці, які також були пораненими, але не втрачають жагу до життя. Хоча, я й сам не втрачав запалу й мотивації», – каже про себе Павло Слизький.

Павло Слизький. Фото: Invictus Games.

Збірну команду на Центральному залізничному вокзалі Києва проводжали в.о. Міністра у справах ветеранів Олександр Порхун та в.о. Міністра молоді та спорту Матвій Бідний. Олександр Порхун, звертаючись до українських воїнів, наголосив, що для України вони вже переможці, тому що пройшли випробування війною, пораненнями та долають важкий шлях реабілітації, відновленні та повернення у цивільне життя.

«Участь у міжнародних змаганнях для нашої збірної є не лише важливою спортивною подією, а й потужною ветеранською дипломатією. Спортсмени є справжнім прикладом стійкості та незламності української нації, яка бореться за своє майбутнє», – сказав Олександр Порхун.

У свою чергу Матвій Бідний подякував Збройним силам України за захист держави.

«Низький вам уклін за те, що ви вже зробили, за те, що продовжуєте робити. Ваша боротьба продовжується. І сьогодні у вас нова місія: окрім того, що кожен із вас своїм прикладом буде нагадувати світу про нашу незламність та нашу силу, після повернення додому власним прикладом ви будете повертати до нормального життя своїх побратимів. А це найбільш шляхетна місія – допомагати тим, хто поруч», – сказав Матвій Бідний.

Головна тренерка збірної України Олена Яновська повідомила, що національна команда виступить у дев'яти з десяти адаптивних видах спорту - стрільба з лука, легка атлетика, пауерліфтинг, веслування на тренажерах, плавання, велоспорт, волейбол сидячи, баскетбол та регбі на візках.

Загалом Україну представлятимуть:

16 військовослужбовців Збройних сил України;

2 ветерани Збройних сил України;

1 поліцейский МВС;

5 військовослужбовців Національної гвардії України;

1 військовослужбовець Державної прикордонної служби України;

1 ветеран Державної прикордонної служби України;

2 військовослужбовці Служби безпеки України;

1 військовослужбовець Управління державної охорони України.

Українська збірна. Фото: Invictus Games Official page.

Українська збірна. Фото: Invictus Games Official page.

Українська збірна. Фото: Invictus Games Official page.

Українська збірна. Фото: Invictus Games Official page.

Українська збірна. Фото: Invictus Games Official page.

Українська збірна. Фото: Invictus Games Official page.

Нагадаємо як миколаївські баскетболісти виграли три матчі української Вищої ліги.