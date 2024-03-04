«Ніко-Баскет» виграли три матчі української Вищої ліги / Фото опублікувало Управління у справах спорту ММР

Миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» цими вихідними (2-3 березня) здобув три перемоги в матчах чемпіонату України з баскетболу у Вищій лізі.

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міськради.

Миколаївці обіграли київських «Селф Мейд Баскет» — з рахунком 69:61, Харківських «Соколів» — 67:80 та команду «PUSH-ЦДУ» з Кропивницького з рахунком 93:49.

Наразі в турнірній таблиці «Ніко-Баскет» посідає четверте місце.

Нагадаємо, миколаївська баскетбольна команда «Ніко-Баскет» завершила дев’ятий тур Вищої ліги, який проходив 10-11 лютого, на четвертому місці.

Раніше повідомлялось, що 16 грудня 2023 року, відбулася фінальна гра «Одеської дитячої баскетбольної ліги» дивізіону «KIDS юнака». Миколаївські баскетболісти СДЮСШОР 4 зіграли п'ять ігор та вибороли 3 місце.

У травні минулого року, миколаївський «Десант» переміг команди з Києва, Чернівців та Одеси, та став бронзовим призером на Чемпіонаті України з баскетболу.

Також миколаївські баскетболістки посіли третє місце на Чемпіонаті України серед молодіжних команд.