У суботу, 16 грудня, відбулася фінальна гра «Одеської дитячої баскетбольної ліги» дивізіону «KIDS юнака».

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що миколаївські баскетболісти СДЮСШОР 4 зіграли п'ять ігор та вибороли 3 місце.

Варто додати, що тренує команду Олександр Рибак.

Нагадаємо, що миколаївський «Десант» переміг команди з Києва, Чернівців та Одеси, та став бронзовим призером на Чемпіонаті України з баскетболу.

Раніше повідомлялося, що южноукраїнські сумоїсти на чемпіонаті Європи здобули низку нагород у різних категоріях.

До того ж вихованки СДЮСШОР №4 міста Миколаєва вибороли ІІІ місце серед жіночих команд на Чемпіонаті України.