У суботу, 16 грудня, відбулася фінальна гра «Одеської дитячої баскетбольної ліги» дивізіону «KIDS юнака».
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що миколаївські баскетболісти СДЮСШОР 4 зіграли п'ять ігор та вибороли 3 місце.
Варто додати, що тренує команду Олександр Рибак.
Нагадаємо, що миколаївський «Десант» переміг команди з Києва, Чернівців та Одеси, та став бронзовим призером на Чемпіонаті України з баскетболу.
Раніше повідомлялося, що южноукраїнські сумоїсти на чемпіонаті Європи здобули низку нагород у різних категоріях.
До того ж вихованки СДЮСШОР №4 міста Миколаєва вибороли ІІІ місце серед жіночих команд на Чемпіонаті України.
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У суботу, 16 грудня, відбулася фінальна гра «Одеської дитячої баскетбольної ліги» дивізіону «KIDS юнака».
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що миколаївські баскетболісти СДЮСШОР 4 зіграли п'ять ігор та вибороли 3 місце.
Варто додати, що тренує команду Олександр Рибак.
Нагадаємо, що миколаївський «Десант» переміг команди з Києва, Чернівців та Одеси, та став бронзовим призером на Чемпіонаті України з баскетболу.
Раніше повідомлялося, що южноукраїнські сумоїсти на чемпіонаті Європи здобули низку нагород у різних категоріях.
До того ж вихованки СДЮСШОР №4 міста Миколаєва вибороли ІІІ місце серед жіночих команд на Чемпіонаті України.
|
Про яке відновлення можна казати, поки йде гаряча фаза війни?Максим Павловський
|
|
Звільнення від сплати оренди та податку за землю під час воєнного стануМаксим Коваль
|
|
Перше рішення суду в Миколаєві проти рф про відшкодування завданої шкоди внаслідок збройної агресіїСергій Бурдинський
|
|
Мені болить. Чорне мореОлена Горячева
|