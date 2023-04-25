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Южноукраїнські сумоїсти на чемпіонаті Європи здобули низку нагород у різних категоріях.
Про це повідомили в управлінні молоді, спорту та культури Южноукраїнська.
Чемпіонат проходив з 21 по 23 квітня в польському місті Кельце. Спортсмени Южноукраїнська, які представляли Миколаївську область в складі збірної команди України, показали такі результати:
— Загалом збірна команда України виборола 20 золотих, 12 срібних та 11 бронзових медалей на цих змаганнях, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, спортсмен з Миколаєва Дмитро Серьоженко в складі національної паралімпійської збірної з фехтування здобув командне срібло на Кубку світу.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Южноукраїнські сумоїсти на чемпіонаті Європи здобули низку нагород у різних категоріях.
Про це повідомили в управлінні молоді, спорту та культури Южноукраїнська.
Чемпіонат проходив з 21 по 23 квітня в польському місті Кельце. Спортсмени Южноукраїнська, які представляли Миколаївську область в складі збірної команди України, показали такі результати:
— Загалом збірна команда України виборола 20 золотих, 12 срібних та 11 бронзових медалей на цих змаганнях, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, спортсмен з Миколаєва Дмитро Серьоженко в складі національної паралімпійської збірної з фехтування здобув командне срібло на Кубку світу.