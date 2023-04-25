Южноукраїнські сумоїсти на чемпіонаті Європи здобули низку нагород у різних категоріях.

Про це повідомили в управлінні молоді, спорту та культури Южноукраїнська.

Чемпіонат проходив з 21 по 23 квітня в польському місті Кельце. Спортсмени Южноукраїнська, які представляли Миколаївську область в складі збірної команди України, показали такі результати:

Ростислав Кочужинський: 2 місце у ваговій категорії до 21 року до 65 кг;

Михайло Павлов: п'яте місце у ваговій категорії до 21 року до 70 кг;

Данило Покирченко: 7 місце у ваговій категорії до 23 років до 92 кг .