Національний параолімпійський комітет України

Спортсмен з Миколаєва Дмитро Серьоженко в складі національної паралімпійської збірної з фехтування здобув командне «срібло» на Кубку світу.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Національного параолімпійського комітету України.

Зазначається, що змагання тривали з 18 до 23 квітня у французькому місті Нім.

У командних змаганнях у змішаній категорії (шабля) українські парафехтувальники вибороли «срібло»:

Андрій Демчук (Категорія А)

Наталія Морквич (категорія А)

Дмитро Серьоженко Дмитро (Категорія В)

Надія Дьолог (категорія В).

«За результатами п’яти змагальних днів Кубка світу в України — два срібні та одна бронзова нагорода», — йдеться в повідомленні Національного параолімпійського комітету України.

Загалом у Кубку світу взяли участь спортсмени з 32 країн світу.

Нагадаємо, миколаївські паралімпійці здобули ще три нагороди на Кубку світу з фехтування на візках.