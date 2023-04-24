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Спортсмен з Миколаєва Дмитро Серьоженко в складі національної паралімпійської збірної з фехтування здобув командне «срібло» на Кубку світу.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Національного параолімпійського комітету України.
Зазначається, що змагання тривали з 18 до 23 квітня у французькому місті Нім.
У командних змаганнях у змішаній категорії (шабля) українські парафехтувальники вибороли «срібло»:
«За результатами п’яти змагальних днів Кубка світу в України — два срібні та одна бронзова нагорода», — йдеться в повідомленні Національного параолімпійського комітету України.
Загалом у Кубку світу взяли участь спортсмени з 32 країн світу.
Нагадаємо, миколаївські паралімпійці здобули ще три нагороди на Кубку світу з фехтування на візках.
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Спортсмен з Миколаєва Дмитро Серьоженко в складі національної паралімпійської збірної з фехтування здобув командне «срібло» на Кубку світу.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Національного параолімпійського комітету України.
Зазначається, що змагання тривали з 18 до 23 квітня у французькому місті Нім.
У командних змаганнях у змішаній категорії (шабля) українські парафехтувальники вибороли «срібло»:
«За результатами п’яти змагальних днів Кубка світу в України — два срібні та одна бронзова нагорода», — йдеться в повідомленні Національного параолімпійського комітету України.
Загалом у Кубку світу взяли участь спортсмени з 32 країн світу.
Нагадаємо, миколаївські паралімпійці здобули ще три нагороди на Кубку світу з фехтування на візках.