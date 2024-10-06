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Це дозволить малечі навчатися й весело проводити час: на Херсонщині їздитиме центр раннього розвитку «на колесах»

Мобільний центр раннього розвитку для дітей, фото: Херсонська ОВАМобільний центр раннього розвитку для дітей, фото: Херсонська ОВА

У Херсонській області працюватиме мобільний центр раннього розвитку — кольоровий та прикрашений мультяшними персонажами автобус.

Про це 6 жовтня повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, автобус обладнаний усіма необхідними матеріалами для занять із дітьми, а також спортивним інвентарем для активного дозвілля. «Це дозволить малечі не лише навчатися, а й весело проводити час», йдеться в повідомленні.

Окрім цього, з дітьми займатимуться професійні дефектологи та психологи, які допомагатимуть їм долати стрес та сприятимуть соціалізації.

Зазначається, що автобус приїжджатиме за графіком у ті населені пункти, де поки немає працюючих дитсадків. Він зупинятиметься там, де є укриття.

«На жаль, через російську агресію на Херсонщині багато навчальних закладів знищено. Тому цей мобільний садок допоможе хоча б частково компенсувати відсутність дошкільної освіти і підтримати дітей, які найбільше цього потребують», — наголосив Олександр Прокудін.

Проєкт «Fun Academy on Wheels» реалізований за підтримки 30 фінських компаній, а також Міністерства внутрішніх справ Фінляндії, Української державної служби якості освіти, Українського інституту розвитку освіти та Асоціації інноваційної та цифрової освіти.

Нагадаємо, що внаслідок російської агресії на Херсонщині постраждали більше 30 тисяч цивільних об’єктів. Найбільших втрат зазнав житловий сектор, який становить майже 95% від усіх руйнувань.

Крім житлових приміщень, значних пошкоджень зазнали інші об’єкти критичної інфраструктури. Через руйнування шкіл, лікарень та соціальних установ тисячі мешканців залишилися без необхідних умов для життя.

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