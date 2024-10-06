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Артефакти викрадені росіянами в Україні почали з’являтися на міжнародному чорному ринку, — генпрокурор Костін

Фото культурних цінностей України, викрадених російськими загарбниками з тимчасово окупованих територій, фото: Офіс ПрезидентаФото культурних цінностей України, викрадених російськими загарбниками з тимчасово окупованих територій, фото: Офіс Президента

Росіяни знищують культурну спадщину України, а також вдаються до крадіжок культурних цінностей, які вже з’являються на міжнародному чорному ринку.

Про це в інтерв’ю «Голосу Америки» розповів Генеральний прокурор України Андрій Костін.

Повідомляється, що за підтримки Генпрокурора США була проведена зустріч у Вашингтоні зі спеціальною командою ФБР, яка спеціалізується виключно на розслідуванні злочинів, спрямованих проти культурної спадщини.

«Крім систематичного знищення культурної спадщини, Росія вдається до ще одного злочину — крадіжки культурних цінностей. Ці артефакти, викрадені з наших музеїв та археологічних пам'яток, тепер з’являються на міжнародному чорному ринку. Ми вже маємо достатньо доказів для відкриття нових кримінальних проваджень щодо цих злочинів», — зазначив Андрій Костін.

Також він повідомив, що в Офісі Генпрокурора створено спеціальний підрозділ, який, серед іншого, займається спробами незаконного продажу культурної спадщини України за кордоном.

«Завдяки тісній співпраці з нашими колегами з ФБР та Міністерства юстиції США, ми змогли зібрати воєдино всі пазли. На основі отриманої інформації ми створили спеціальний підрозділ у моєму офісі. Цей підрозділ займається не лише розслідуванням випадків руйнування культурної спадщини внаслідок обстрілів, але й випадками, коли нашу культурну спадщину намагаються незаконно продати за кордоном», — додав генпрокурор.

Слід зазначити, що у минулому році США повернули Україні культурні цінності, викрадені російськими загарбниками з тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму росіяни розграбували музей-заповідник Херсонес Таврійський.

Раніше повідомлялось, що російські військові й цивільні особи, які діяли за їхнім наказом, розграбували тисячі цінних артефактів і творів мистецтва з двох музеїв, собору й національного архіву в Херсоні, перш ніж залишити місто після 8-місячної окупації.

Також російські окупанти викрали з херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка картину відомого українського художника Давида Бурлюка.

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