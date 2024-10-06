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У поліції попередили миколаївців про збій у роботі спецлінії 102: альтернативні номери

Фото: Нацполіція МиколаївщиниФото: Нацполіція Миколаївщини

У поліції Миколаєва попередили, що сьогодні, 6 жовтня, у зв’язку технічними причинами можливі тимчасові перебої у роботі спецлінії 102.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Для реєстрації повідомлень та звернень миколаївці можуть звертатися на альтернативні мобільні номери: 067-543–28-58 та 067-502-89-09.

Також працюють стаціонарні номери телефонів чергових частин:

  • Миколаївського РУП (0512) 53-13-31;
  • відділення поліції № 1 (Центральний) (0512) 53-19-05;
  • відділення поліції № 2 (Інгульський) (0512) 53-13-39;
  • відділення поліції № 3 ( Корабельний) 53-13-35;
  • відділення поліції № 4 (Вітовський) (0512) 53-17-90;
  • відділення поліції № 5 (Миколаївський) (0512) 53-13-41;
  • відділення поліції № 6 (Нова Одеса) (0512) 53-13-45;
  • відділення поліції № 7 (Очаків) (0512) 53-13-47;
  • відділення поліції № 8 (Березанка) (0512) 53-13-10;
  • Вознесенський РУП (0512) 53-13-21;
  • сектор поліцейської діяльності № 1 (Весилинове) (0512) 53-13-19;
  • відділення поліції № 1 (Братське) (0512) 53-13-17;
  • сектор поліцейської діяльності № 1 відділення поліції № 1 (Єланець) (0512) 53-13-27;
  • відділення поліції № 2 (Доманівка) (0512) 53-13-25;
  • відділення поліції № 3 (Южноукраїнськ) (0512) 53-19-59;
  • Баштанський РВП (0512) 53-13-08;
  • відділення поліції № 1 (Новий Буг) (0512) 53-13-43;
  • сектор поліцейської діяльності № 1 відділення поліції № 1 (Казанка) (0512) 53-13-33;
  • відділення поліції № 2 (Снігурівка) 067-544-26-38;
  • сектор поліцейської діяльності № 1 відділення поліції № 2 (Березнегувате) (0512) 53-13-14;
  • Первомайський РВП (0512) 53-19-03;
  • відділення поліції № 1 (Арбузинка) (0512) 53-13-06;
  • відділення поліції № 2 (Врадіівка) (0512) 53-13-23;
  • відділення поліції № 3 (Криве Озеро) (0512) 53-13–37.

За вказаними номерами телефону мешканці Миколаївщини можуть звернутись до поліції за допомогою або повідомити про злочини чи правопорушення.

Нагадаємо, що 3 жовтня користувачі месенджера Telegram зіткнулися зі збоями в роботі сервісу. Більшість користувачів (57%) повідомили про відсутність підключення до серверів, 22% зіткнулися з труднощами у відправленні чи отриманні повідомлень, і ще 22% зазначили проблеми в роботі додатку.

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