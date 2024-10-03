Збій у роботі Telegram: користувачі скаржаться на проблеми з підключенням

3 жовтня користувачі месенджера Telegram зіткнулися зі збоями в роботі сервісу.

Про це повідомляє Downdetector.

Проблеми почали фіксувати приблизно о 14:00 за київським часом. Більшість користувачів (57%) повідомили про відсутність підключення до серверів, 22% зіткнулися з труднощами у відправленні чи отриманні повідомлень, і ще 22% зазначили проблеми в роботі додатку.

Збій у Telegram. Інфоргафіка Downdetector

Нагадаємо, що раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав месенджер Telegram загрозою національній безпеці України.

Пізніше в Україні вирішили обмежити використання месенджера Telegram у державних установах, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури. Відтепер працівникам цих сфер заборонено встановлювати та використовувати Telegram на робочих пристроях.

Засновник сервісу Павло Дуров заявляв, що Telegram має за мету зберігати нейтралітет та не ставати «гравцем у геополітику».

Затримання Дурова: що відомо

Павла Дурова затримали в суботу, 24 серпня, у паризькому аеропорту Ле Бурже. ЗМІ повідомляли, що ордер на арешт було видано в рамках розслідування ймовірних злочинів, включаючи шахрайство, незаконний обіг наркотиків, організовану злочинність та інші. Дурова можуть звинуватити в тому, що він не вживав заходів для запобігання злочинному використанню Telegram.

Учора, 26 серпня, у Франції продовжили термін утримання під вартою засновника та керівника Telegram Павла Дурова ще на 48 годин. Зазначається, що термін арешту було продовжено вночі в неділю слідчим суддею. Початковий період затримання може тривати щонайбільше до 96 годин, після цього затриманого або мають відпустити, або висунути йому звинувачення.

Також Французька влада видала ордери на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та його брата-співзасновника Telegram — Миколи Дурова.

Павло Дуров прокоментував свій арешт у Франції, назвавши звинувачення проти нього «хибним підходом».

На його думку, «використання законів досмартфонної ери для звинувачення генерального директора у злочинах, скоєних третіми сторонами на платформі, якою він керує, є хибним підходом».

Він зазначив, що затримання стало для нього несподіванкою також через те, що Telegram має офіційного представника в ЄС, який приймає і відповідає на запити ЄС, а французька влада мала безліч способів зв'язатися з ним, щоб попросити про допомогу.