Наслідки удару по столичній лікарні «Охматдит» 8 липня, фото: Сергій Мельниченко для «НикВести» »

Під час рятувально-пошукової операції під з-під завалів дитячої лікарні «Охматдит» рятувальники дістали тіла двох дітей та їхньої матері.

Про це під час телемарафону повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

— Вибачте за мої емоції. Буквально кілька хвилин тому, я отримала фотографії наших слідчих органів з мертвими дітьми, яких дістали з-під завалів. Це — дівчинка 9 років і хлопчик 11-ти років і їх мама. Ці діти точно не очікували, що сьогодні їхнє життя закінчиться. Вся міжнародна спільнота повинно негайно діяти, тому що ми вже стомилися доводити всім, що у засобів ППО є ціна, і це життя наших діток, — сказала вона.

Нагадаємо, що вдень президент України Володимир Зеленський заявляв, що під завалами лікарні під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.

— Дитяча лікарня «Охматдит» у Києві. Одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі виключно ДИТЯЧА лікарня. «Охматдит» врятував та повернув здоровʼя тисячам дітей. Зараз лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди, – написав він.

Станом на вечір, 8 липня, аварійно-рятувальні роботи в «Охматдиті» тривають. Удар припав на корпус, де дітям робили діаліз — очищення крові при нирковій недостатності.

Загалом посеред дня Росія вдарила по Україні 40 ракетами. Станом на вечір за даними МВС відомо про 32 загиблих та 129 постраждалих по Україні, зокрема в Києві та Кривому Розі.