Миколаївські баскетболісти завершили девʼятий тур Вищої ліги на 4 місці. Фото опублікувало Управління спорту ММР

Миколаївська баскетбольна команда «Ніко-Баскет» завершила дев’ятий тур Вищої ліги на четвертому місці.

Про це повідомило Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

10-11 лютого на арені спортивного комплексу Слобожанський проходили матчі дев’ятого туру Вищої ліги з баскетболу серед чоловічих команд.

Після перемоги над командою «Політехнік» миколаївські баскетболісти поступилися лідеру чемпіонату «Прометею».

БК «Політехнік» — БК «Ніко-Баскет» — 54:109;

БК «Ніко-Баскет» — БК «Прометей» — 44:104.

Миколаївські баскетболісти завершили девʼтий тур Вищої ліги на 4 місці. Фото опублікувало Управління спорту ММР

Нагадаємо, 16 грудня 2023 року, відбулася фінальна гра «Одеської дитячої баскетбольної ліги» дивізіону «KIDS юнака». Миколаївські баскетболісти СДЮСШОР 4 зіграли п'ять ігор та вибороли 3 місце.

У травні минулого року, миколаївський «Десант» переміг команди з Києва, Чернівців та Одеси, та став бронзовим призером на Чемпіонаті України з баскетболу.

Також миколаївські баскетболістки посіли третє місце на Чемпіонаті України серед молодіжних команд.