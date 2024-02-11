Миколаївська баскетбольна команда «Ніко-Баскет» завершила дев’ятий тур Вищої ліги на четвертому місці.
Про це повідомило Управління у справах фізичної культури і спорту ММР
10-11 лютого на арені спортивного комплексу Слобожанський проходили матчі дев’ятого туру Вищої ліги з баскетболу серед чоловічих команд.
Після перемоги над командою «Політехнік» миколаївські баскетболісти поступилися лідеру чемпіонату «Прометею».
Нагадаємо, 16 грудня 2023 року, відбулася фінальна гра «Одеської дитячої баскетбольної ліги» дивізіону «KIDS юнака». Миколаївські баскетболісти СДЮСШОР 4 зіграли п'ять ігор та вибороли 3 місце.
У травні минулого року, миколаївський «Десант» переміг команди з Києва, Чернівців та Одеси, та став бронзовим призером на Чемпіонаті України з баскетболу.
Також миколаївські баскетболістки посіли третє місце на Чемпіонаті України серед молодіжних команд.
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Миколаївська баскетбольна команда «Ніко-Баскет» завершила дев’ятий тур Вищої ліги на четвертому місці.
Про це повідомило Управління у справах фізичної культури і спорту ММР
10-11 лютого на арені спортивного комплексу Слобожанський проходили матчі дев’ятого туру Вищої ліги з баскетболу серед чоловічих команд.
Після перемоги над командою «Політехнік» миколаївські баскетболісти поступилися лідеру чемпіонату «Прометею».
Нагадаємо, 16 грудня 2023 року, відбулася фінальна гра «Одеської дитячої баскетбольної ліги» дивізіону «KIDS юнака». Миколаївські баскетболісти СДЮСШОР 4 зіграли п'ять ігор та вибороли 3 місце.
У травні минулого року, миколаївський «Десант» переміг команди з Києва, Чернівців та Одеси, та став бронзовим призером на Чемпіонаті України з баскетболу.
Також миколаївські баскетболістки посіли третє місце на Чемпіонаті України серед молодіжних команд.