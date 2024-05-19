Український боксер Олександр Усик у поєдинку з боксером Тайсоном Ф’юрі відстояв титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, зберігши за собою усі чотири чемпіонські пояси.
Про це відомо з трансляції бою.
Поєдинок відбувся у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. На кону були всі чотири чемпіонські пояси: WBA, WBO та IBF, якими володів Усик, і WBC, що належав Ф’юрі.
Бій тривав усі дванадцять раундів, судді роздільним рішенням віддали перемогу Усику — 115:112, 113:114, 114:113.
Українець став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі з 1999 року.
Як відомо, в лютому бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі, який мав відбутись 17 лютого, перенесли через травму британця.
Раніше стало відомо, що британський суперважкоатлет Тайсон Ф’юрі повернувся в бокс заради чемпіонського поєдинку з українцем Олександром Усиком. У разі перемоги українця той стане абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.
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Український боксер Олександр Усик у поєдинку з боксером Тайсоном Ф’юрі відстояв титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, зберігши за собою усі чотири чемпіонські пояси.
Про це відомо з трансляції бою.
Поєдинок відбувся у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. На кону були всі чотири чемпіонські пояси: WBA, WBO та IBF, якими володів Усик, і WBC, що належав Ф’юрі.
Бій тривав усі дванадцять раундів, судді роздільним рішенням віддали перемогу Усику — 115:112, 113:114, 114:113.
Українець став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі з 1999 року.
Як відомо, в лютому бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі, який мав відбутись 17 лютого, перенесли через травму британця.
Раніше стало відомо, що британський суперважкоатлет Тайсон Ф’юрі повернувся в бокс заради чемпіонського поєдинку з українцем Олександром Усиком. У разі перемоги українця той стане абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.