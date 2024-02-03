Бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі не відбудеться у заплановану дату 17 лютого. Бій пройде 18 травня в Ер-Ріяді.
Про це оголосили у промоутерській компанії Queensberry Promotions, що представляє Ф'юрі.
У п'ятницю, 2 лютого, британець зазнав розсічення над оком під час спарингу. Ф'юрі наклали шви, через які володар поясу WBC не встигне підготуватися до поєдинку в лютому.
FURY VS USYK STATEMENT pic.twitter.com/z7nf4Q3N70— Queensberry Promotions (@Queensberry) February 2, 2024
Нагадаємо, раніше стало відомо, що британський суперважкоатлет Тайсон Ф’юрі повернувся в бокс заради чемпіонського поєдинку з українцем Олександром Усиком. У разі перемоги українця той стане абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.
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Бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі не відбудеться у заплановану дату 17 лютого. Бій пройде 18 травня в Ер-Ріяді.
Про це оголосили у промоутерській компанії Queensberry Promotions, що представляє Ф'юрі.
У п'ятницю, 2 лютого, британець зазнав розсічення над оком під час спарингу. Ф'юрі наклали шви, через які володар поясу WBC не встигне підготуватися до поєдинку в лютому.
FURY VS USYK STATEMENT pic.twitter.com/z7nf4Q3N70— Queensberry Promotions (@Queensberry) February 2, 2024
Нагадаємо, раніше стало відомо, що британський суперважкоатлет Тайсон Ф’юрі повернувся в бокс заради чемпіонського поєдинку з українцем Олександром Усиком. У разі перемоги українця той стане абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.