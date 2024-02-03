Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик. Фото: Getty Images

Бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі не відбудеться у заплановану дату 17 лютого. Бій пройде 18 травня в Ер-Ріяді.

Про це оголосили у промоутерській компанії Queensberry Promotions, що представляє Ф'юрі.

У п'ятницю, 2 лютого, британець зазнав розсічення над оком під час спарингу. Ф'юрі наклали шви, через які володар поясу WBC не встигне підготуватися до поєдинку в лютому.

FURY VS USYK STATEMENT pic.twitter.com/z7nf4Q3N70 — Queensberry Promotions (@Queensberry) February 2, 2024

Нагадаємо, раніше стало відомо, що британський суперважкоатлет Тайсон Ф’юрі повернувся в бокс заради чемпіонського поєдинку з українцем Олександром Усиком. У разі перемоги українця той стане абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.