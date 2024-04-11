У Миколаєві 10 квітня відбувся Відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики.
Легкоатлети змагалися в естафетах 4х200 й у бігу на 60 та 30 метрів, повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.
Спортсмени міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з легкої атлетики здобули девʼять нагород: три перших місця, пʼять — других, та одне — третє.
Підготували спортсменів тренери — Олександра Олійник, Вікторія Тамбовцева, Ірина Шаповалова та Ольга Дворак.
Також у здобутку вихованців дитячо-юнацької спортивної школи № 5 11 нагород: «срібло» та «бронза».
Тренери — Ольга Могилевич, Тетяна Косс, Ігор Шалар, Анатолій Мороз.
Нагадаємо, що миколаївські спортсмени здобули дві нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та молоді.
|
Верховна Рада зобов’язала місцеві ради транслювати сесії та комісії. Як з цим на Миколаївщині?Катерина Середа
|
У Миколаєві 10 квітня відбувся Відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики.
Легкоатлети змагалися в естафетах 4х200 й у бігу на 60 та 30 метрів, повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.
Спортсмени міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з легкої атлетики здобули девʼять нагород: три перших місця, пʼять — других, та одне — третє.
Підготували спортсменів тренери — Олександра Олійник, Вікторія Тамбовцева, Ірина Шаповалова та Ольга Дворак.
Також у здобутку вихованців дитячо-юнацької спортивної школи № 5 11 нагород: «срібло» та «бронза».
Тренери — Ольга Могилевич, Тетяна Косс, Ігор Шалар, Анатолій Мороз.
Нагадаємо, що миколаївські спортсмени здобули дві нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та молоді.