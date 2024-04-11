Відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики у Миколаєві / Фото опублікувало Управління у справах спорту ММР

У Миколаєві 10 квітня відбувся Відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики.

Легкоатлети змагалися в естафетах 4х200 й у бігу на 60 та 30 метрів, повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міськради.

Спортсмени міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з легкої атлетики здобули девʼять нагород: три перших місця, пʼять — других, та одне — третє.

Підготували спортсменів тренери — Олександра Олійник, Вікторія Тамбовцева, Ірина Шаповалова та Ольга Дворак.

Також у здобутку вихованців дитячо-юнацької спортивної школи № 5 11 нагород: «срібло» та «бронза».

Тренери — Ольга Могилевич, Тетяна Косс, Ігор Шалар, Анатолій Мороз.

Відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики у Миколаєві / Фото опублікувало Управління у справах спорту ММР Відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики у Миколаєві / Фото опублікувало Управління у справах спорту ММР

Нагадаємо, що миколаївські спортсмени здобули дві нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та молоді.