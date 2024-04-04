Вихованці ФК «Лідер» стали чемпіонами Миколаївщини з футзалу. Фото: ФК "Лідер"

Вихованці футбольної школи «Лідер» 2014 року народження перемогли на чемпіонаті Миколаївської області з футзалу.

Про це повідомили у ФШ «Лідер».

— На першому етапі, який проходив у Миколаєві, в зоні «Південь» було 8 команд. Матчі проходили у два кола, де ми впевнено стали переможцями нашої зони. Така ж зона була «Північ», там теж було 8 команд. У фінальну частину виходило по 3 найкращі команди з кожної зони. У фінальній частині в півфіналі ми впевнено обіграли команду Братського з рахунком 4-0 і вийшли у фінал, де нам протистояв переможець зони «Північ» команда «Сокіл Вознесенськ», — розповів головний тренер команди Віктор Вікторович.

Доля фінального матчу вирішилася в серії післяматчевих пенальті.

— Ми забили всі свої удари, а супернику вдалося забити нам тільки один раз. Хочу відзначити всю команду, хлопці билися на полі, як одне ціле! Це мій перший трофей в ролі тренера. Дуже вдячний команді, що ми разом виграли цей чемпіонат. Окреме спасибі батькам, які на кожній грі підтримували хлопців і надихали нас в кожному матчі тільки на перемогу, — додав тренер.

Вихованці ФК «Лідер» стали чемпіонами Миколаївщини з футзалу. Фото: ФК "Лідер"

Вихованці ФК «Лідер» стали чемпіонами Миколаївщини з футзалу. Фото: ФК "Лідер"

Вихованці ФК «Лідер» стали чемпіонами Миколаївщини з футзалу. Фото: ФК "Лідер"

Вихованці ФК «Лідер» стали чемпіонами Миколаївщини з футзалу. Фото: ФК "Лідер"

Вихованці ФК «Лідер» стали чемпіонами Миколаївщини з футзалу. Фото: ФК "Лідер"

Раніше вихованці школи перемогли на турнірі в Умані.