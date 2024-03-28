Юні миколаївські футболісти перемогли на турнірі в Умані. Фото: ФШ «Лідер»

Протягом 26-27 березня в місті Умань проходив футбольний турнір «Uman cup 2024». Футбольна школа «Лідер» з Миколаєва, в рамках підготовки до старту весняної частини дитячо-юнацької ліги України, взяла участь та стала переможцем турніру, пройшовши його без жодної поразки.

Про це повідомили у школі.

В турнірі змагалися:

«Кудрівка», Ірпінь;

«Зірочка», Кропивницький;

«Зоря-ДЮСШ 1», Умань ;

«Гайворон», Уманський район;

ФШ «Лідер», Миколаїв.

Тренували миколаївських спортсменів Сергій Поздняков і Віктор Коломейченко.

— Турнір більше сприймаємо як контрольні ігри перед початком ДЮФЛ, дивимось на новачків команди, думаємо на яких позиціях ми можемо їх використовувати. В цілому підготовку завершили, в неділю 31 березня граємо 12 тур чемпіонату. Вважаю, команда готова, плідно провели роботу, — сказав головний тренер команди Сергій Поздняков.

28-29 березня у турнірі бере участь молодша команда (2011 рік народження), суперниками будуть команди з Одеси та Умані.

Юні миколаївські футболісти перемогли на турнірі в Умані. Фото: ФШ «Лідер»

Юні миколаївські футболісти перемогли на турнірі в Умані. Фото: ФШ «Лідер»

Юні миколаївські футболісти перемогли на турнірі в Умані. Фото: ФШ «Лідер»

Юні миколаївські футболісти перемогли на турнірі в Умані. Фото: ФШ «Лідер»

Юні миколаївські футболісти перемогли на турнірі в Умані. Фото: ФШ «Лідер»

Юні миколаївські футболісти перемогли на турнірі в Умані. Фото: ФШ «Лідер»

Юні миколаївські футболісти перемогли на турнірі в Умані. Фото: ФШ «Лідер»

Юні миколаївські футболісти перемогли на турнірі в Умані. Фото: ФШ «Лідер»

Юні миколаївські футболісти перемогли на турнірі в Умані. Фото: ФШ «Лідер»

Нагадаємо, миколаївські спортсмени завоювали високі нагороди на чемпіонаті України з велокросу.