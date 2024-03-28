Протягом 26-27 березня в місті Умань проходив футбольний турнір «Uman cup 2024». Футбольна школа «Лідер» з Миколаєва, в рамках підготовки до старту весняної частини дитячо-юнацької ліги України, взяла участь та стала переможцем турніру, пройшовши його без жодної поразки.
Про це повідомили у школі.
В турнірі змагалися:
Тренували миколаївських спортсменів Сергій Поздняков і Віктор Коломейченко.
— Турнір більше сприймаємо як контрольні ігри перед початком ДЮФЛ, дивимось на новачків команди, думаємо на яких позиціях ми можемо їх використовувати. В цілому підготовку завершили, в неділю 31 березня граємо 12 тур чемпіонату. Вважаю, команда готова, плідно провели роботу, — сказав головний тренер команди Сергій Поздняков.
28-29 березня у турнірі бере участь молодша команда (2011 рік народження), суперниками будуть команди з Одеси та Умані.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени завоювали високі нагороди на чемпіонаті України з велокросу.
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Протягом 26-27 березня в місті Умань проходив футбольний турнір «Uman cup 2024». Футбольна школа «Лідер» з Миколаєва, в рамках підготовки до старту весняної частини дитячо-юнацької ліги України, взяла участь та стала переможцем турніру, пройшовши його без жодної поразки.
Про це повідомили у школі.
В турнірі змагалися:
Тренували миколаївських спортсменів Сергій Поздняков і Віктор Коломейченко.
— Турнір більше сприймаємо як контрольні ігри перед початком ДЮФЛ, дивимось на новачків команди, думаємо на яких позиціях ми можемо їх використовувати. В цілому підготовку завершили, в неділю 31 березня граємо 12 тур чемпіонату. Вважаю, команда готова, плідно провели роботу, — сказав головний тренер команди Сергій Поздняков.
28-29 березня у турнірі бере участь молодша команда (2011 рік народження), суперниками будуть команди з Одеси та Умані.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени завоювали високі нагороди на чемпіонаті України з велокросу.