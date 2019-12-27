«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую компанию.

«С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, «Газпром» осуществил выплату $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», — уточнил представитель «Газпрома».

Напомним, Киев и Москва 20 декабря подписали протокол, предусматривающий продолжение транзита газа через Украину с 2020 года, но сам контракт еще не подписан. Как договорились стороны, «Газпром» по решению Стокгольмского арбитража выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд, а «Нафтогаз» отзовет остальные иски к российской компании на сумму более $12 млрд.