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«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую компанию.
«С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, «Газпром» осуществил выплату $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», — уточнил представитель «Газпрома».
Напомним, Киев и Москва 20 декабря подписали протокол, предусматривающий продолжение транзита газа через Украину с 2020 года, но сам контракт еще не подписан. Как договорились стороны, «Газпром» по решению Стокгольмского арбитража выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд, а «Нафтогаз» отзовет остальные иски к российской компании на сумму более $12 млрд.
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал выплату Газпромом $2,9 миллиардов Нафтогазу «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками для России.
Также ранее пять украинских компаний подписали контракт с российской компанией «Газпром» о поставках газа с 1 января 2020 года.
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«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российскую компанию.
«С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, «Газпром» осуществил выплату $2,9 млрд «Нафтогазу Украины» в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря», — уточнил представитель «Газпрома».
Напомним, Киев и Москва 20 декабря подписали протокол, предусматривающий продолжение транзита газа через Украину с 2020 года, но сам контракт еще не подписан. Как договорились стороны, «Газпром» по решению Стокгольмского арбитража выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд, а «Нафтогаз» отзовет остальные иски к российской компании на сумму более $12 млрд.
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал выплату Газпромом $2,9 миллиардов Нафтогазу «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками для России.
Также ранее пять украинских компаний подписали контракт с российской компанией «Газпром» о поставках газа с 1 января 2020 года.
|
Форум завершився чи триває?Вадим Петриченко
|
Бюджет вперше за цю каденцію прийняли в сесійній заліТатьяна Демченко
|
Упражнения с геокодастром. Баштанский вариантМаксим Коваль
|
Миколаївщина гідна більшогоОксана Янишевская
|
Про результати виборів у ОТГТарас Креминь
|
Земля та бійки, не безкоштовні «соціальні ліфти» та Марс, який стає ближчеСтанислав Мартиросов