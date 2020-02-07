Городской голова Вознесенска Виталий Луков заявил, что решение исполнительного комитета о повышении тарифа на воду и водоотведение до 67,75 гривен за куб приостановлено. Ранее жители города протестовали против повышения тарифа на воду.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Как известно, 3 февраля в Вознесенске активисты вышли на акцию с требованием понизить тарифы на поставку воды и водоотведение, так как город является одним из лидеров в Украине по стоимости тарифа. Они перекрыли улицу, а также трассу Киев-Николаев.

Мэр отметил, что для него важны мысли жителей города и потому решение исполкома «отменяется», но все желающие будут приглашены к обсуждению новых тарифов, которые устроят горожан.

— Для меня всегда были важны мысли моих земляков, важно каждое решение, которые мы принимаем. И именно поэтому решение исполкома про утверждение тарифов на 2020 год по воде и водоотведению мы отменяем. Но я приглашаю всех неравнодушных жителей, кому неравнодушна судьба нашего города, присоединиться к обсуждению тех тарифов, тех предложений, которые предоставили нам коммунальные предприятия. А в первую очередь тех депутатов, которые привели за собой людей с большими замечаниями к местной власти, - рассказал Виталий Луков.

Стоит отметить, что согласно статьи 59 закона «О местном самоуправлении в Украине», в случае несогласия городского головы с решением исполнительного комитета он может приостановить действие этого решения своим распоряжением и внести этот вопрос на рассмотрение сессии, которая в свою очередь может отменить решение исполкома.

Также городской голова добавил, что решение о тарифах на воду должно быть принято за месяц и он уверен, что оно позволит сохранить коммунальные предприятия в Вознесенске.

— Я уверен, что мы примем взвешенное, единое, правильное решение. Решение, которое сохранит наши коммунальные предприятия, которое сохранит регулярное предоставление необходимых коммунальных услуг и предоставит разъяснение громаде, что мы приняли это решение максимально с мыслью о каждом жителе Вознесенска... У нас есть месяц и мы это сделаем, - Виталий Луков.

Напомним, что Николаевский горсовет попросил президента Владимира Зеленского и Верховную раду отменить платежки за транспортировку газа.