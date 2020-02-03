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В Вознесенске активисты вышли на акцию с требованием понизить тарифы на поставку воды и водоотведение, так как город является одним из лидеров в Украине по стоимости тарифа. Они перекрыли улицу, а также трассу Киев-Николаев.
Об этом идёт речь в видео активистки Татьяны Зелинской.
Она отметила, что люди неоднократно встречались с руководителями коммунальных предприятий, секретарём городского головы, заместителям и непосредственно с мэром Виталием Луовым, однако их заверили, что тарифы уменьшаться не будут, а могут лишь расти.
— Жители Вознесенска вышли и перекрыли трассу Киев-Николаев. С чем это связано. Уже больше десяти дней люди требуют от мэрии, от городского головы снижение тарифов на воду и водоотведение. Город Вознесенск является лидером по тарифам на воду и водоотведение. У нас золотая вода: она стоит 67,75 гривен за один куб... Люди не могут с этим смирится и потому сегодня они вышли и перекрыли улицу. Люди высказывают свой протест, - отметила Татьяна Зелинская.
Это акцией активисты хотели привлечь внимание общественности и высших эшелонов власти к данной проблеме.
Мэр ранее заявил, что не придёт на митинг, так как он является незаконным.
Протестующие высказали требования к власти: на протяжение 2 недель вернуть тарифы на поставку воды и водоотведение, которые действовали с марта 2019 года, а также в течение 2 недель провести сессию городского совета и лишить мэра премии на 2020 год.
Также в коллективном обращении они раскритиковали Вознесенского городского голову Виталия Лукова за нарушения порядка созыва и проведения сессий, за лишение КП «Водоснабжение города Вознесенска» дешёвой электроэнергии, за трату денег на премии сотрудникам органам местного самоуправления и прочее.
Протестующие заявили, что в случае не выполнения их требований до 17 февраля, то они проведут ещё одну акцию, перекроют улицу Киевскую и начнут процедуру отзыва мэра города со своего поста.
Напомним, что депутаты Баштанского городского совета обратились к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с требованием отменить абонентскую плату за транспортировку газа.
Ранее жители Первомайска потребовали от местной власти конкретных действий в решении проблемы с начислениями за транспортировку газа. Люди убеждены, что расчеты газораспределительной компании являются незаконными.
Руководство «Николаевской ТЭЦ» проигнорировало прошедшее сегодня в Киеве совещание в парламентском комитете по вопросам тарифов на тепло.
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
В Вознесенске активисты вышли на акцию с требованием понизить тарифы на поставку воды и водоотведение, так как город является одним из лидеров в Украине по стоимости тарифа. Они перекрыли улицу, а также трассу Киев-Николаев.
Об этом идёт речь в видео активистки Татьяны Зелинской.
Она отметила, что люди неоднократно встречались с руководителями коммунальных предприятий, секретарём городского головы, заместителям и непосредственно с мэром Виталием Луовым, однако их заверили, что тарифы уменьшаться не будут, а могут лишь расти.
— Жители Вознесенска вышли и перекрыли трассу Киев-Николаев. С чем это связано. Уже больше десяти дней люди требуют от мэрии, от городского головы снижение тарифов на воду и водоотведение. Город Вознесенск является лидером по тарифам на воду и водоотведение. У нас золотая вода: она стоит 67,75 гривен за один куб... Люди не могут с этим смирится и потому сегодня они вышли и перекрыли улицу. Люди высказывают свой протест, - отметила Татьяна Зелинская.
Это акцией активисты хотели привлечь внимание общественности и высших эшелонов власти к данной проблеме.
Мэр ранее заявил, что не придёт на митинг, так как он является незаконным.
Протестующие высказали требования к власти: на протяжение 2 недель вернуть тарифы на поставку воды и водоотведение, которые действовали с марта 2019 года, а также в течение 2 недель провести сессию городского совета и лишить мэра премии на 2020 год.
Также в коллективном обращении они раскритиковали Вознесенского городского голову Виталия Лукова за нарушения порядка созыва и проведения сессий, за лишение КП «Водоснабжение города Вознесенска» дешёвой электроэнергии, за трату денег на премии сотрудникам органам местного самоуправления и прочее.
Протестующие заявили, что в случае не выполнения их требований до 17 февраля, то они проведут ещё одну акцию, перекроют улицу Киевскую и начнут процедуру отзыва мэра города со своего поста.
Напомним, что депутаты Баштанского городского совета обратились к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с требованием отменить абонентскую плату за транспортировку газа.
Ранее жители Первомайска потребовали от местной власти конкретных действий в решении проблемы с начислениями за транспортировку газа. Люди убеждены, что расчеты газораспределительной компании являются незаконными.
Руководство «Николаевской ТЭЦ» проигнорировало прошедшее сегодня в Киеве совещание в парламентском комитете по вопросам тарифов на тепло.