В Вознесенске активисты вышли на акцию с требованием понизить тарифы на поставку воды и водоотведение, так как город является одним из лидеров в Украине по стоимости тарифа. Они перекрыли улицу, а также трассу Киев-Николаев.

Об этом идёт речь в видео активистки Татьяны Зелинской.

Она отметила, что люди неоднократно встречались с руководителями коммунальных предприятий, секретарём городского головы, заместителям и непосредственно с мэром Виталием Луовым, однако их заверили, что тарифы уменьшаться не будут, а могут лишь расти.

— Жители Вознесенска вышли и перекрыли трассу Киев-Николаев. С чем это связано. Уже больше десяти дней люди требуют от мэрии, от городского головы снижение тарифов на воду и водоотведение. Город Вознесенск является лидером по тарифам на воду и водоотведение. У нас золотая вода: она стоит 67,75 гривен за один куб... Люди не могут с этим смирится и потому сегодня они вышли и перекрыли улицу. Люди высказывают свой протест, - отметила Татьяна Зелинская.

Это акцией активисты хотели привлечь внимание общественности и высших эшелонов власти к данной проблеме.

Мэр ранее заявил, что не придёт на митинг, так как он является незаконным.

Протестующие высказали требования к власти: на протяжение 2 недель вернуть тарифы на поставку воды и водоотведение, которые действовали с марта 2019 года, а также в течение 2 недель провести сессию городского совета и лишить мэра премии на 2020 год.

Также в коллективном обращении они раскритиковали Вознесенского городского голову Виталия Лукова за нарушения порядка созыва и проведения сессий, за лишение КП «Водоснабжение города Вознесенска» дешёвой электроэнергии, за трату денег на премии сотрудникам органам местного самоуправления и прочее.

Протестующие заявили, что в случае не выполнения их требований до 17 февраля, то они проведут ещё одну акцию, перекроют улицу Киевскую и начнут процедуру отзыва мэра города со своего поста.

Напомним, что депутаты Баштанского городского совета обратились к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с требованием отменить абонентскую плату за транспортировку газа.