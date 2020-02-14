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В январе 2020 года цена на природный газ для населения Николаевщины выросла на 13,5% в сравнении с декабрем 2019 года.
Об этом свидетельствуют данные регионального управления статистики в Николаевской области.
Главное управление статистики в Николаевской области обнародовало индексы потребительских цен на различные товары и услуги в январе 2020 года. Цифры показывают, что больше всего, в сравнении с декабрем прошлого года, выросли цены на природный газ. Стоимость других коммунальных в начале года не изменилась.
Что касается других групп товаров, больше всего в области подорожали овощи (на 6,9%) и домашний текстиль (на 5,9%).
Индекс потребительских цен — показатель, который характеризует изменения общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления.
Ранее Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в феврале платежка за газ для населения будет самой низкой за всю зиму.
Напомним, в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг объяснили, что тариф на тепло в Николаеве нельзя снизить, поскольку, в отличие от других городов по Украине, он был обоснованным и низким.
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
В январе 2020 года цена на природный газ для населения Николаевщины выросла на 13,5% в сравнении с декабрем 2019 года.
Об этом свидетельствуют данные регионального управления статистики в Николаевской области.
Главное управление статистики в Николаевской области обнародовало индексы потребительских цен на различные товары и услуги в январе 2020 года. Цифры показывают, что больше всего, в сравнении с декабрем прошлого года, выросли цены на природный газ. Стоимость других коммунальных в начале года не изменилась.
Что касается других групп товаров, больше всего в области подорожали овощи (на 6,9%) и домашний текстиль (на 5,9%).
Индекс потребительских цен — показатель, который характеризует изменения общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления.
Ранее Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в феврале платежка за газ для населения будет самой низкой за всю зиму.
Напомним, в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг объяснили, что тариф на тепло в Николаеве нельзя снизить, поскольку, в отличие от других городов по Украине, он был обоснованным и низким.