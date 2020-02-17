Вице-мэр Одессы Андрей Котляр считает, что танкер Delfi, севший на мель у пляжа Одессы 21 ноября, пролежит там до конца лета, а его охрана, установка заграждений и содержание охранного катера обойдётся в почти 130 тысяч гривен.

Об этом сообщает Думская.

По словам вице-мэра, до 31 марта у собственника есть возможность начать работы по удалению танкера из зоны пляжа, однако он «затягивает процесс и, скорее всего, не будет этого делать». Соответственно, одесский порт после этого срока объявит тендерные процедуры.

— И только после этого что-то начнется – для ликвидации судна потребуется 120 дней. Так что мы проведем лето с Delfi. Думаю, оно закончится, а он будет здесь, - рассказал Андрей Котляр.

Директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов рассказал, что во время курортного сезона придется выставить охрану и буйковое заграждение. Установка заграждения обойдется в 35 тысяч гривен, оплата восьми человек охраны - в 64 тысячи в месяц, а для патрулирования на катере необходимо закупить тонну топлива, что обойдется еще в 30 000 гривен.

Ранее сообщалось, что в случае, если владелец затонувшего в Одессе танкера «Delfi» не выполнит требование убрать судно до 31 марта, его могу разрезать на месте.