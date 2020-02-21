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В 2019 году доля сельскохозяйственных товаров составила 62,5% от общего экспорта в Николаевской области.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональным управлением Государственной службы статистики.
Отмечается, что всего Николаевщина экспортировала агротоваров на сумму 1,3 миллиарда долларов. 45,9% от общего экспорта составляют зерновые культуры (на 3,4% меньше, чем в 2018 году), 16,1% — подсолнечник (на 34,2% больше, чем в 2018).
Также почти четверть экспорта Николаевской области составляют продукты химической промышленности. Их доля — 24,4% от общего показателя.
Напомним, что по расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в январе 2020 года сельскохозяйственные товары составили 48% всего украинского экспорта.
Ранее сообщалось, что за прошлый год Николаевщина вдвое сократила производство винограда.
В 2019 году доля сельскохозяйственных товаров составила 62,5% от общего экспорта в Николаевской области.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональным управлением Государственной службы статистики.
Отмечается, что всего Николаевщина экспортировала агротоваров на сумму 1,3 миллиарда долларов. 45,9% от общего экспорта составляют зерновые культуры (на 3,4% меньше, чем в 2018 году), 16,1% — подсолнечник (на 34,2% больше, чем в 2018).
Также почти четверть экспорта Николаевской области составляют продукты химической промышленности. Их доля — 24,4% от общего показателя.
Напомним, что по расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в январе 2020 года сельскохозяйственные товары составили 48% всего украинского экспорта.
Ранее сообщалось, что за прошлый год Николаевщина вдвое сократила производство винограда.