В 2019 году доля сельскохозяйственных товаров составила 62,5% от общего экспорта в Николаевской области.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональным управлением Государственной службы статистики.

Отмечается, что всего Николаевщина экспортировала агротоваров на сумму 1,3 миллиарда долларов. 45,9% от общего экспорта составляют зерновые культуры (на 3,4% меньше, чем в 2018 году), 16,1% — подсолнечник (на 34,2% больше, чем в 2018).

Также почти четверть экспорта Николаевской области составляют продукты химической промышленности. Их доля — 24,4% от общего показателя.

Напомним, что по расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в январе 2020 года сельскохозяйственные товары составили 48% всего украинского экспорта.

Ранее сообщалось, что за прошлый год Николаевщина вдвое сократила производство винограда.