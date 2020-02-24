Департамент ЖХК Николаевского городского совета собирается отдать подряд по реконструкции перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова за 22 миллиона гривен фирме из Одессы.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, Департамент ЖКХ в четвертый раз объявила тендер по реконструкции перекрестка с предполагаемой стоимостью работ в 22 миллиона 887 тысяч 528 гривен. Предполагается, что за указанную сумму подрядчик должен будет завершить все запланированные работы до 1 июня 2020 года.

Участие в открытом аукционе приняло две фирмы, среди которых «ДСК Николаевский домостроительный комбинат» с предложением в 21 миллион 841 тысячу 604 гривны и ООО «Новиком Инновейшен», которое запросило за выполнение работ 22 миллиона 50 тысяч гривен.

Сперва чиновники решили отдать предпочтение более выгодному предложению фирме депутата Николаевского городского совета Александра Шанайца «ДСК Николаевский домостроительный комбинат», однако из-за нарушений с документацией у участника договор с ним так и не заключили. Потому департамент предложил заключить договор компании «Новиком Инновейшен».

Отметим, что согласно данным сайта Министерства юстиций Украины компания «Новиком Инновейшен» была зарегистрирована в 2016 году, в Одессе, на имя Василия Киша. Компания занимается оптовой торговлей скобяными изделиями, деятельностью в сфере архитектуры, организацией строительства зданий, строительством дорог и автострад и предоставлением ряда других видов услуг.

Напмоним, одесская компания «БВК Пик-Строй», которую СБУ подозревает в завышении цен и хищениях бюджета при реконструкции Соборной площади, может получить подряд на 12,2 миллиона по капитальному ремонту сквера имени Владимира Коренюгина.