План реконструкции сквера – фото:Svidok.info

Одесская компания «БВК Пик-Строй», которую СБУ подозревает в завышении цен и хищениях бюджета при реконструкции Соборной площади, может получить подряд на 12,2 миллионов по капитальному ремонту сквера имени Владимира Коренюгина.

Об этом свидетельствую данные системы электронных закупок ProZorro.

В соответствии с данными системы, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета 9 января 2020 года в четвертый раз объявил торги на капитальный ремонт сквера имени Владимира Коренюгина в Ингульском районе Николаева с ожидаемой стоимостью в 12 миллионов 486 тысяч 179 гривен.

В ходе открытого аукциона участие в котором приняли две одесские компании «БВК Пик-Строй» с предложением в 12 миллионов 268 тысяч 689 гривен и «Навекастрой» с предложением в 12 миллионов 486 тысяч 100 гривен, победу одержала первая, так как сделала более выгодное предложение.

Именно с компанией «БВК Пик-Строй» чиновники могут заключить договор.

Отметим, что 14 января, сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области пришли с обыском в Департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета, в рамках уголовного дела по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и проверяли документы по реконструкции Соборной площади.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что сотрудники департамента, пользуясь своими должностными полномочиями в ходе проведения тендеров по разработке проектно-сметной документации и определения подрядчика, который будет выполнять работы по реконструкции Соборной площади, обеспечили победу двум компаниям: николаевской «Урбан Констракт» (проектант, – прим.) и одесской «БВК Пик-Строй».

Также было установлено, что во время реализации данных договоров сотрудники компании «БВК Пик-Строй» по сговору с чиновниками завысили стоимость материалов и выполняемых работ с целью присвоения бюджетных денег. Во время выполнения самих работ сотрудники подрядной организации нарушили требования нормативных документов в сфере строительства, соблюдения условий проектно-сметной документации и качества применяемых в реконструкции материалов.

Напомним, 17 мая Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с одесской фирмой «БВК «Пик - Строй» на 88,3 миллиона гривен по реконструкции Соборной площади.

В соответствии с договором компания «БВК «Пик - Строй» должна выполнить все запланированные работы до 9 сентября 2019 года. При этом фирма в течение 10 лет обязуется устранить какие-либо возникшие дефекты после проведения реконструкции.

Данный договор был подписан в результате проведения повторного тендера. В ходе проведения предыдущих торгов по реконструкции Соборной площади эта же компания предлагала выполнить работы за 81 миллион 600 тысяч гривен.

Примечательно, что во время проведения первого тендера победила фирма депутата Николаевского городского совета Александра Шанайца «ДСК Николаевский домостроительный комбинат» с предложением в 81,5 миллиона гривен.

Однако в итоге тендерный комитет Департамента ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор не только с победителем аукциона, но и тремя другими фирмами, которые также принимали в нем участие. Причиной тому стало несоответствие документации участников заявленным требованиям.

Также отметим, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор с компанией «БВК «Пик - Строй», которая была готова выполнять работы по реконструкции Соборной площади не за 88, а за 81 миллион гривен, из-за отсутствия одной справки о наличии техники.