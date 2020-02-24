Сегодня, 24 февраля, Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Печерского районного суда о наложении ареста на имущественный комплекс ПАО «Николаевский судостроительный завод» Океан».

Об этом сообщает информационный портал «СтопКор».

«Решение апелляционного суда кассации не подлежит, то есть никаких изменений этого решения быть не может», — отметила журналистка издания.

По словам адвоката Сергея Панченко, который представлял завод, «это катастрофа, поскольку никто не будет не только инвестировать в арестованный комплекс, но и размещать заказ».

«То, что сегодня произошло в суде, не имеет ничего общего с юриспруденцией и законом Украины», — подчеркнул Сергей Панченко.

Напомним, 20 января николаевский бизнесмен Василий Капацына подал апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева об аресте имущественного комплекса Николаевского судостроительного завода «Океан».

Ранее Василий Капацына заявил о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за решения Печерского районного суда Киева об аресте имущественного комплекса предприятия.

Также он обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

В декабре 2018 года имущество ликвидированного предприятия ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» было продано на аукционе компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.