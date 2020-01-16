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В среду, 15 января, американские и иракские военные возобновили совместные операции по борьбе с террористической организацией Исламское государство в Ираке.
Об этом пишет Новове Время со ссылкой на New York Times.
По словам одного из источников, военные хотели продолжить операции против ИГ как можно скорее, чтобы не допустить пропагандистских заявлений со стороны террористов об их якобы победе после того, как совместные военные действия США и Ирака были приостановлены.
Источники сообщили о возобновлении иракской операции на условиях анонимности, ссылаясь на то, что это решение пока не было оглашено официально.
Один из представителей администрации рассказал, что руководство Пентагона обсудило возобновление операции с иракцами, однако неизвестно, кто именно участвовал в этих переговорах.
Также отсутствует информация о том, поддержали ли эту идею в официальном Багдаде.
В ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал, командир элитного подразделения Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.
По словам Трампа, он был «террористом номер один в мире».
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В среду, 15 января, американские и иракские военные возобновили совместные операции по борьбе с террористической организацией Исламское государство в Ираке.
Об этом пишет Новове Время со ссылкой на New York Times.
По словам одного из источников, военные хотели продолжить операции против ИГ как можно скорее, чтобы не допустить пропагандистских заявлений со стороны террористов об их якобы победе после того, как совместные военные действия США и Ирака были приостановлены.
Источники сообщили о возобновлении иракской операции на условиях анонимности, ссылаясь на то, что это решение пока не было оглашено официально.
Один из представителей администрации рассказал, что руководство Пентагона обсудило возобновление операции с иракцами, однако неизвестно, кто именно участвовал в этих переговорах.
Также отсутствует информация о том, поддержали ли эту идею в официальном Багдаде.
В ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал, командир элитного подразделения Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.
По словам Трампа, он был «террористом номер один в мире».