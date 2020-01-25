В Китае 36 пациентов с коронавирусом были вылечены и уже выписаны из больниц.

Об этом сообщает China Daily со ссылкой на статистические данные Национальной комиссии здравоохранения.

— 36 пациентов с пневмонией, инфицированных новым коронавирусом, были вылечены и выписаны из больниц, - говорится в сообщении.

Первой медикам в Шанхае удалось вылечить 56-летнюю женщину, которая некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

Лечили женщину в городской больнице, где ее самочувствие постепенно улучшалось. За последние шесть дней у пациентки не было никаких симптомов заболевания. Её дважды проверяли на наличие вируса прежде, чем выписать.

Как сообщалось, в США зафиксировали второй случай заражения вирусом 2019-nCoV. Известно, что это 60-летняя женщина из Чикаго, штат Иллинойс.

В Украине уже расследовали три случая подозрения на коронавирус, двое не были подтверждены.