В ночь на четверг ВВС Израиля нанесли несколько авиаударов по военным и другим объектам на территории сектора Газы.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на источники в органах безопасности Израиля.

— Собеседники рассказали о двух последовательных авиаударах, нанесенных по югу и северу сектора Газы, и добавили, что израильские самолеты кружили над Газой и было слышно несколько взрывов. Информации о раненых не поступало, - пишет издание.

Отмечается, что авиаудары были нанесены через несколько часов после того, как с территории Сектора Газы по Израилю была выпущена ракета.

По информации собеседников Xinhua ранее в среду Израиль уже обстреливал Сектор Газа, отвечая на запуск воспалительных воздушных шаров.

— Источники рассказали, что разведывательный дрон израильской армии применил меньшей мере одну ракету против группы палестинских активистов, которые пытались запустить десяток воздушных шаров с зажигательной смесью, - говорится в материале.

Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп представил план урегулирования палестино-израильского конфликта. Эту «сделку века», как назвал ее сам Трамп, палестинская сторона отвергла.