|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:19
|Заход солнца:
|16:52
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:35
|Заход солнца:
|16:47
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.7 грн
|25.05 грн
|EUR
|27.1 грн
|27.55 грн
26-летнему водителю «Mercedes», который вчера насмерть сбил женщину-пешехода в Николаеве в Центральном районе, объявили о подозрении.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Как известно, 30 января, на улице Большой Морской автомобиль «Mercedes» насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном для перехода месте.
Вечером, 30 января, следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области сообщили водителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.
Напомним, что 28 января в Николаеве пьяная девушка, находясь за рулем автомобиля Porsche Cayenne, на большой скорости сбила пешехода и скрылась с места аварии. Патрульные по горячим следам нашли девушку и ее автомобиль.
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов
26-летнему водителю «Mercedes», который вчера насмерть сбил женщину-пешехода в Николаеве в Центральном районе, объявили о подозрении.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Как известно, 30 января, на улице Большой Морской автомобиль «Mercedes» насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном для перехода месте.
Вечером, 30 января, следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области сообщили водителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.
Напомним, что 28 января в Николаеве пьяная девушка, находясь за рулем автомобиля Porsche Cayenne, на большой скорости сбила пешехода и скрылась с места аварии. Патрульные по горячим следам нашли девушку и ее автомобиль.