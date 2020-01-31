26-летнему водителю «Mercedes», который вчера насмерть сбил женщину-пешехода в Николаеве в Центральном районе, объявили о подозрении.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как известно, 30 января, на улице Большой Морской автомобиль «Mercedes» насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном для перехода месте.

Вечером, 30 января, следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области сообщили водителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения.

Напомним, что 28 января в Николаеве пьяная девушка, находясь за рулем автомобиля Porsche Cayenne, на большой скорости сбила пешехода и скрылась с места аварии. Патрульные по горячим следам нашли девушку и ее автомобиль.