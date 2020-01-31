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Сегодня, 31 января, следственный судья Центрального районного суда Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога 26-летнему водителю автомобиля Mercedes, который совершил смертельный наезд на женщину-пешехода.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
Напомним, авария произошла 30 января декабря по улице Большой Морской в Центральном районе Николаева. Водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летняя женщина от полученных травм погибла на месте.
Водителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть). Расследование продолжается.
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Сегодня, 31 января, следственный судья Центрального районного суда Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога 26-летнему водителю автомобиля Mercedes, который совершил смертельный наезд на женщину-пешехода.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
Напомним, авария произошла 30 января декабря по улице Большой Морской в Центральном районе Николаева. Водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия 37-летняя женщина от полученных травм погибла на месте.
Водителю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть). Расследование продолжается.
|
Добровольно-принудительные «благотворительные» взносы в больницахЮлия Бойченко
|
А как там дела в нашем аэропорту?Иван Казора
|
Земля – селянам!Вадим Петриченко
|
Пресслужби та українські ЗМІ - головні джерела новин у медіа МиколаєваКатерина Середа
|
«Інвестиційна няня» Рябошапка, дефіцит злітно-посадкових смуг та «вічні» інтереси депутатівСтанислав Мартиросов