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В Вознесенске Николаевская область жители города перекрыли трассу на Киев, протестуя против платёжек за транспортировку газа и тарифов на него.
Об этом местный житель Валерий Биланенко написал у себя на странице в Facebook.
Участники акции заявляли, что возмущены дополнительными платежками за доставку газа, когда уже оплачивают стоимость самого газа.
Активисты озвучили вопрос: «Почему мы должны платить за свои трубы, которые мы покупали?» и выступили против введения дополнительных платёжек за транспортировку газа. Также часть людей скандировала: «Ганьба».
Напомним, что депутаты Баштанского городского совета обратились к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с требованием отменить абонентскую плату за транспортировку газа.
Ранее жители Первомайска потребовали от местной власти конкретных действий в решении проблемы с начислениями за транспортировку газа. Люди убеждены, что расчеты газораспределительной компании являются незаконными.
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Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
В Вознесенске Николаевская область жители города перекрыли трассу на Киев, протестуя против платёжек за транспортировку газа и тарифов на него.
Об этом местный житель Валерий Биланенко написал у себя на странице в Facebook.
Участники акции заявляли, что возмущены дополнительными платежками за доставку газа, когда уже оплачивают стоимость самого газа.
Активисты озвучили вопрос: «Почему мы должны платить за свои трубы, которые мы покупали?» и выступили против введения дополнительных платёжек за транспортировку газа. Также часть людей скандировала: «Ганьба».
Напомним, что депутаты Баштанского городского совета обратились к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с требованием отменить абонентскую плату за транспортировку газа.
Ранее жители Первомайска потребовали от местной власти конкретных действий в решении проблемы с начислениями за транспортировку газа. Люди убеждены, что расчеты газораспределительной компании являются незаконными.