В Вознесенске Николаевская область жители города перекрыли трассу на Киев, протестуя против платёжек за транспортировку газа и тарифов на него.

Об этом местный житель Валерий Биланенко написал у себя на странице в Facebook.

Участники акции заявляли, что возмущены дополнительными платежками за доставку газа, когда уже оплачивают стоимость самого газа.

Активисты озвучили вопрос: «Почему мы должны платить за свои трубы, которые мы покупали?» и выступили против введения дополнительных платёжек за транспортировку газа. Также часть людей скандировала: «Ганьба».

Напомним, что депутаты Баштанского городского совета обратились к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с требованием отменить абонентскую плату за транспортировку газа.