В городе Винники во Львовской области местные жители блокируют проезд транспорта на территорию госпиталя, они считают, что эвакуированых из Китая украинцев привезут именно сюда.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

- А тем временем у ворот въезда в госпиталь в Винниках происходит блокада - не выпуская и не запускают транспорт, - написал депутат.

Как отмечает местное издание GALNET мэр города Винники Владимир Квурт сообщил протестующим, что у него нет информации о том, что эвакуированных из Китая украинцев будут размещать в госпитале в городе Винник. Также он отметил, что неизвестно будет ли принимать борт из Китая Львовский аэроопрт.

Мэр города Львов Андрей Садовой опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение, в котором призвал людей не паниковать, и не распространять фейковую информацию.

— Информация о том, где будут размещать эвакуированных из Китая граждан Украины, будет известной тогда, когда будет известно точное количество украинцев на борту самолета. Будет это 15 человек или 50, от этого будет зависеть где их будут размещать. На борт будут брать исключительно здоровых людей. Прошу не паниковать и не распространять фейковую информацию, - сказал Андрей Садовой.

Как известно, сегодня утром 19 февраля из Киева отправился самолет в китайский город Ухань, откуда он проведет эвакуацию украинцев и граждан еще десяти стран в связи с коронавирусом. Отметим, что министерство здравоохранения Украины определило места обсервации для украинцев, которых эвакуируют из Китая. Места готовы для того, чтобы, в зависимости от количества граждан выбрать для них наиболее подходящие.