Жительница Новоодесского района Николаевской области пожаловалась на директора школы, который, по её словам, оскорбляет и применяет силу к ученикам.

Об этом она написала в Facebook.

По словам Аллы Руденко, директор Новосафроновской школы проявил агрессию к её сыну, бил по лицу, а также оскорбляет других учащихся и использует на уроках нецензурную лексику.

— Я Руденко Алла Владимировна, мать двоих сыновей, которые учатся в Новосафроновской школе, Новоодесского района Николаевской области, обращаюсь ко всем гражданам Украины - помогите мне защитить моего ребенка от деспотического произвола директора школы. Майдебура А. И. 26 февраля 2020 у школьного двора проявил агрессию в отношении моего сына Руденко Владислава - бил по лицу, результатом чего стали многочисленные ушибы. Также директор относится с неуважением к другим детям, называя их «дебилами» и «недоразвит». Полных девушек обзывает «бройлерами». На уроках использует нецензурную лексику. Скажите, может ли такой изверг занимать должность директора школы, в чьи руки мы отдаём детей на воспитание, - написала Алла Руденко.

Напомним, что в Николаеве в рамках общественного бюджета предлагают финансировать проекты, которые представляют школьники, на них предлагают выделять от 10 до 20% Общественного бюджета, в 2021 году сумма составит 2 миллиона 700 тысяч гривен.

Ранее в Ивановской школе Нечаянской объединенной громады Николаевской области взорвалась котельная.