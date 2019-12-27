Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко считает, что принятие бюджета области на 2020 год помогло консолидировать и объединить депутатов.

Об этом она заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По словам Виктории Москаленко, в областном совете прекратился политический кризис.

— Я вообще не вижу раскола. Посмотрите, 13 декабря мы проголосовали за все изменения в бюджет (2019 года, – прим.). Мы назначили директора интерната №5, которого 4 года не назначали. И еще много пунктов. Кризис политический. Кризис не по вопросам, с которыми мы не согласны, или каким-то объектам. Кризис просто политический. Просто кому-то не нравится глава Николаевского областного совета Москаленко Виктория, – заявила чиновница.

Виктория Москаленко считает, что принятие бюджета области заставило депутатов из так называемой группы губернатора Александра Стадника отодвинуть политические вопросы в сторону, забыть об идеи ее отставке и начать работать на благо области.

— Я по этой сессии (26 декабря, – прим.), у меня все таки оптимистическое настроение. Я в том плане, что мы увидели, что все могут проголосовать и поддержать. Те депутаты, которые ранее не поддерживали ни одного проекта бюджета, сегодня проголосовали как и мы. Есть такие вещи, которые нас объединяют. Депутат Кухта (иван Кухта, – прим.), депутат Демченко (татьяна Демченко, – прим.) не голосовали ни одного бюджета, но сегодня они проголосовали. Наоборот, сегодня идет объединение. Сегодня эта группа депутатов поддерживает действующую власть, исполнительную ветвь власти и позицию президента Зеленского (Владимира Зеленского, – прим.). Они не поддерживают Москаленко, потому что она поддержала Порошенко (Петра Порошенко, – прим.). Мы сегодня доказали. что мы сегодня не перевели политику в зал, когда поддержали бюджет. Мы пошли на компромисс, – считает Виктория Москаленко.

Стоит отметить, что 26 ноября, на внеочередной сессии областного совета одним из основных вопросов, которые собирались рассмотреть депутаты, был вопрос отставки главы облсовета Виктории Москаленко. Однако для проведения сессии депутаты не смогли набрать нужного количества голосов.

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко перенесла сессию облсовета на вторник, 3 декабря. По ее словам, глава Николаевской ОГА Александр Стадник вмешивается в работу местного самоуправления. В свою очередь Александр Стадник заявил, что у него нет проблем в работе с главой облсовета Викторией Москаленко, он также утверждает, что не занимается вопросом ее отставки.

Депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный подвел итог планов главы ОГА Александра Стадника снять Викторию Москаленко с занимаемой должности, заявив, что на сегодняшнем заседании депутаты «обделались».

28 ноября депутаты облсовета собрали подписи за проведение внеочередной сессии, на которой они собирались рассмотреть вопрос об отставке главы областного совета Виктории Москаленко.

Планировалось, что заседание начнется в 10:00, 29 ноября, однако этого не произошло. Депутаты несколько часов заседали на 4 этаже здания облсовета, в малом зале Николаевской ОГА при участии губернатора Александра Стадника и сотрудников облгосадминистрации, но так и не собрали голоса.

3 декабря депутаты Николаевского областного совета также не смогли открыть заседание сессии из-за отсутствия кворума - на заседание не приехали депутаты из так называемой группы губернатора Александра Стадника, которые добиваются отставки Виктории Москаленко с должности главы облсовета.

В свою очередь глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила решить кризис в Николаевском областном совете, устроив переговоры с так называемой группой губернатора Александра Стадника.